男天公爐挖撒香灰 頂土地廟報警

這名男子在廟前天公爐大玩鐵砂掌。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

廟前都有一鼎「天公爐」，是拜完「天公」在插香的地方，神聖不可侵犯，有人卻在十二日清晨跑到鎮轅境頂土地廟在天公爐玩起沙子、練起鐵砂掌，廟方清晨馬上報警處理，截至下午四時尚未抓到行為人，北門派出所所長洪東南表示，此人走路來廟，所以只能靠監視器看有沒有認識，研判此人精神不太正常，可能會到處「練功」，呼籲市區宮廟聯防。

案發於十二日上午清晨五時，頂土地廟門口天公爐來了一位狀似中年男子，脫掉上衣，用衣服蓋住臉，把天公爐內的香灰挖出來，四處潑撒，頓時滿天飛灰，遠望有如少林寺和尚在練鐵砂掌。

該男子在玩完第一回合之後，退到前庭去跪拜，接著再上演第二回合的飛沙秀，將更多的灰揮灑在地，然後用走路的從崇安街揚長而去。

廟方表示，當時廟祝正在後殿準備早課香案，未即時發現門口異狀，直至有香客進廟拜早香反應，才驚見廟埕已一片狼藉，廟方花了兩個小時用掃帚和畚箕反覆整理，才讓廟前恢復乾淨，旋即馬上向北門派出所報警。

一名男子（紅色箭頭指）從崇安街走進頂土地廟天公爐大玩鐵砂掌，廟方已報警處理。（攝自頂土地監視器畫面）

副所長洪東南表示，他們前往調閱監視錄影畫面，但因該男子從公園南路走進崇安街進廟，沒有交通工具，沒有車牌，調查起來頗費周章，若有人出面指認是比較快的破案方式。若揪到人，會依「損毀罪」送辦。但廟方強調，報警並非為了追究刑責，而是希望藉此提醒其他宮廟注意防範，因為這種人可能會連續犯案。

對於廟來說，天公爐是天下第一爐，是最重要一個香爐，因為一般拜拜都會從外面拜天公開始，香就插在天公爐。香灰代表香火傳承，很多人到大廟取香灰「合爐」;搬新家時的新爐也會去大廟取香灰襯底。以前的人生病還會跑去廟裡求香灰回去治病，香灰之用途大矣。

十二日下午頂土地的天公爐已恢復正常，呼籲其它宮廟小心聯防。（記者陳俊文攝）

台南市各宮廟的天公爐過去一直碰到很多奇奇怪怪的事，比如塞雞頭、放黑令旗，頂土地的天公爐以前也曾被偷塞豬肉，宗教界人士表示，這種異常的行為都是一些拜到「走火入魔」的民眾所為，正常人不會這樣做。

由於天公爐都放在廟外，有些廟還會在關廟門時將天公爐加蓋又上鎖，以防被一些「拜偏」民眾亂搞亂弄。