男女主角內鬥？丁禹兮戲份遭砍剩9％ 宋茜遭爆「聲量P圖壓男主」遭炎上

記者陳宣如／綜合報導

因主演《傳聞中的陳芊芊》和《永夜星河》人氣上升的中國男演員丁禹兮，近期在新戲《山河枕》中擔綱男主角衛韞，卻被爆出有效鏡頭僅占全劇9％，高光情節狂被刪；同時，女主角宋茜的角色熱度數據被質疑造假，疑似為了讓宋茜的網路聲量贏過丁禹兮，偷偷搞小動作P圖，現在雙方相關數據及戲份安排成為粉絲熱議焦點。

《山河枕》近日剛迎來大結局，關於角色鏡頭分配及熱度數據仍在網路上引發熱烈討論。（圖／翻攝自山河枕官方微博）

近日有網友發現，《山河枕》全劇時長約27小時24分鐘，丁禹兮的有效鏡頭卻僅約2小時27分鐘，約佔全劇9％。有粉絲不滿表示，多個原先高光情節在剪輯中被刪減，使丁禹兮身為男主角的出鏡比例竟低於其他角色。粉絲並挖出丁禹兮在客串出演的另一部劇《淮水竹亭》中，有效鏡頭達2小時26分鐘，僅比《山河枕》少一分鐘做對比，紛紛在社交平台上為他打抱不平，稱「男主角待遇不如配角」，誇張的待遇差異引發熱烈討論。

廣告 廣告

同時，宋茜角色的熱度數據也受到關注。宋茜工作室於11月22日發布「楚瑜劇集熱度角色微博指數6484萬」的官方戰報圖，但有眼尖的網友指出圖中數字疑似經過P圖修改，工作室發現後緊急更換圖片，引發部分網友質疑宋茜工作室刻意造假數據以增加女主角熱度。

宋茜的官方戰報數據被發現修改痕跡，使網友質疑其數據造假。（圖／翻攝自微博）

更有網友觀察指出，宋茜的數據為「小時榜」統計，而丁禹兮的數據為「開播前全日榜」，統計區間不同，根本不能比，且戰報圖的格式怪怪的，前往微博官方記錄中查證甚至查無數據。對此，宋茜粉絲也出面喊冤，表示數據由劇方製作，要求相關單位公開道歉。

《山河枕》近日剛迎來大結局，關於角色鏡頭分配及熱度數據仍在網路上引發熱烈討論。部分網友在社交平台上表達看法，有人留言指出：「其實因為女主是慣犯啦」、「心疼丁禹兮，連非粉都會氣死的程度，這劇沒必要追了，還不如回去看《傳聞中的陳芊芊》」，也有網友表示「感覺《山河枕》有問題，向著資本，演技好的鏡頭都被刪掉，編劇到底是怎麼想的」。

中國男演員丁禹兮近期在新戲《山河枕》中擔綱男主角衛韞，卻被爆出劇中有效鏡頭佔比僅約全劇9％，疑似多個鏡頭被刪減。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

他當過「金城武替身」！今爆紅合作大咖女星 謙虛親吐8字

地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」

宋茜直播當眾告白「我喜歡你」！頂流男神羞喊13字 全場嗨爆

SM女團出身！女星《山河枕》大談「禁忌叔嫂戀」陳喬恩霸氣出手了

