男女吵架？女台88上直接下車走人 目擊者驚

有民眾行駛在台88快速道路內側車道，看到前方副駕駛座的車門突然打開，一名女子伸出腳踩踏地面，後方目擊者還以為她在用腳煞車。後來女子直接下車，橫越車道走到路肩，目擊民眾懷疑是男女吵架，女生才跳車離開。警方表示，開車的駕駛和女子都要開罰新台幣3千到6千元。

後車目擊者：「她是在幹嘛，什麼，啊。」

民眾晚間6時多行駛在台88快速道路西向2.6公里處，因車多壅塞，看到前方自小客副駕駛座車門先是打開了一點，隨後一名女子伸出腳，後方目擊的車輛還以為她是在用腳煞車。隨後女子走下車，直接橫越車道，還沒走到路肩時，女子的包包肩帶斷掉，她還回頭去撿，讓後方民眾忍不住驚呼。

其他民眾：「把自己生命開玩笑，算有一點，因為你畢竟不知道，你走下去會不會遇到沒有車速放慢的人。」

民眾：「要吵架下交流道之後再下車，不然蠻恐怖的。」

其他民眾：「很危險啊，我覺得現在年輕人動不動吵架就是這樣行為，我們看了真的很不習慣。」

警方後來接到報案，指在台88西向4.5公里處看到有女子蹲坐在快速道路上，立即派遣員警前往巡視，但沒有發現人，但會通知車主到案說明。

高雄大寮派出所副所長梁喬惟：「在快速道路上違規減速或臨時停車，可處新台幣3千元以上、6千元以下罰鍰，另外行人進入快速道路行走亦違反同條第4項規定，一樣可處新台幣3千元以上、6千元以下罰鍰。」

女子在快速道路上直接開車門下車走人，雖然當時車速不快，但萬一有車突然加速仍相當危險。吵架生氣也不能拿自己的生命開玩笑。

