「男女平等」口號失效了？瑞士最新公投：84%民眾反對女性服兵役

高睿鴻報導

近年國際社會爆發多場大規模戰爭、地緣政治充滿不穩定因素，讓許多國家不得不重新思考，調整國防路線、甚至修正兵役政策的必要性。連傳統保持中立的瑞士，近日也開辦公民投票，讓國人決定女性「是否像男性一樣服兵役」，提案涉及軍事、民防或其他形式的國民服務。結果，雖然贊成方不斷打出「男女平等」、不得歧視女性等訴求，但反對女性服義務役者，仍佔所有投票者的84%，壓倒性否決此提案。

據悉，此公投提案的投票率為42.94%，其中15.85%支持女性服義務役、84.15%反對。外媒《CNN》分析，瑞士至少一半的州，都以極大差距否決這項「公民服務倡議」。由於提案，需要獲得多數選民、多數州支持才能通過，所以相關提案確定被否決。另一方面，此次公投另一提案也被否決，該提案擬對「超過5000萬瑞士法郎」的個人捐贈或遺產稅，由國家層級徵收新稅，額外的稅收收入，擬用於應對氣候變遷，協助瑞士2050年達成淨零排放的目標。

公投提案支持者認為，若投票通過，可保護環境、食品安全和老年護理等領域，增加就業機會來增強社會凝聚力。但反對者則批評，製造成本恐怕提高、以及迫使許多年輕人退出勞動市場，從而損害經濟。

瑞士街頭宣傳公投的標語。（圖／美聯社提供）

部分支持女性服役的民眾認為，其他歐洲國家，都正尋求各種途徑加強其武裝力量，以應對日益增長的俄羅斯威脅，特別是見到烏克蘭戰爭的發展以後。《CNN》繼續說明，即便是在保持中立的瑞士，年輕男性也已被要求服兵役、或是加入民防隊；出於良心拒服兵役者，也得選擇其他類型的服務，完全選擇不服兵役者則需繳納費用。每年約有3萬5000名男性，必須接受強制服役。

這項最終未能通過的提案，原本要求所有瑞士公民，都必須服兵役（目前女性可以自願服役），並將國家安全的概念，擴展到兵役、或民防以外的領域。支持者認為，無論是山崩、洪水、網路攻擊、能源短缺、甚至歐洲全面爆發戰爭等危機，瑞士都能擴大徵兵範圍來應對。

但瑞士政府卻認為，當前軍隊、民防部門的人員已充足，不應招募超過實際需求的人員。政府依方面坦言，強制女性服役，確實可能被視為「邁向性別平等的一步」；但另一方面，這樣的想法也恐導致「帶給許多女性額外負擔，她們已經承擔大部分無償的育兒、照顧子女和親屬、以及家務勞動……」。

此外，政府方面也反對向大額捐贈、或遺產捐贈，徵收額外新稅的提議。《CNN》指出，這可能會促使瑞士一些最富有的人（估計至少2500人）移居他處。若公投通過，超過5000萬瑞士法郎（約6200萬美元）的款項，可能被徵收高達50%的稅。

