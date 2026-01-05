男女感情不順被當肥羊宰「神棍夫妻檔」行騙狠詐1600萬元…尪棄保逃了

社會中心／陳弘逸報導

宜蘭縣一對神棍夫妻利用宗教名義並假冒知名民俗專家，主打可斬桃花、施以挽回感情等話術，欺騙信眾來斂財。（示意圖／PIXABAY）

宜蘭縣一對神棍夫妻利用宗教名義並假冒知名民俗專家，主打可斬桃花、施以挽回感情等話術，欺騙信眾來斂財，今年檢警偵辦此案，逮到這對夫妻，還查出至少有9人受害，涉詐金額高達約1600萬元，案件在偵辦期間，丈夫棄保潛逃，妻子近日被檢方依法起訴，具體求刑8年有期徒刑，移審法院後裁定收押。

據《自由時報》報導，這對神棍夫妻，分別為36歲劉姓男子及38歲黃姓妻子，自2021年起利用宗教名義並假冒知名民俗專家，主打可斬桃花、施以挽回感情的鎖心術、和合術，謊能幫助感情不順遂男女來詐財，據悉受害者，遍及各地。

廣告 廣告

過去夫妻檔就涉及多起民間信仰糾紛，但都不起訴收尾，不過這次宜蘭地檢署偵辦此案兩人涉嫌詐欺的案件，並於2025年將人拘提到庭，還查扣符咒、作法用草人、法事價目表等工具。

檢方查出，兩人道具全是網購取得，法事價格達1.2萬至8.4萬不等價格，初估有9人受害，初估涉嫌詐騙約1600萬元。此案，檢方一度聲押劉男，妻子黃女3萬元交保，不過法院裁定3萬元交保。

檢方發現，夫妻檔私下用群組，戲稱受害者是「豬」，交保後，還持續提領騙來的款項；檢察官認為，兩人因犯加重詐欺及洗錢罪，於近日依加重詐欺及洗錢罪起訴，並向法院求處8年有期徒刑。

由於案件仍在偵辦期間，劉男就棄保潛逃，因此，檢方起訴黃女後，移審地方法院，法官認她涉案情節重大，裁定羈押禁見。

更多三立新聞網報導

兒讀國中遭霸凌！父親氣炸…到校怒嗆同學：下次在外面遇到要小心一點

招攬「泰國變性人」到知名紅燈區下海賣肉！開張第3天被逮…雞頭全認了

獨家／北捷白髮嬤又出事！這次「賣場偷女鞋」審理沒到庭…法官照樣判

尊重中央藍白合決策…志在整體團結！市議員陳家平宣布退出嘉義市長初選

