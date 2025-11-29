男女擇偶「口是心非」？研究揭露：床上功夫成首要考量

全球大型研究發現，男女在擇偶時普遍存在「口是心非」的現象，雖然許多人宣稱「內在勝過外表」，但實際上男女雙方最在意的條件都是「床上功夫好」。

全球大型研究發現，男女在擇偶時普遍存在「口是心非」的現象。

一項刊登在《個性與社會心理學雜誌》的全球大規模研究，統計了超過一萬名受試者的「敘述性偏好」（嘴上說的）與「顯示性偏好」（實際想的）後發現，男女在擇偶標準上存在明顯差異。

研究結果顯示，女性雖然口頭上將「有吸引力」、「身材好」、「性感」等外表特質排在第18、28、23名，屬於中下位或偏後順序，但在實際偏好中，這些特質卻高居第8、17和第5名，顯示女性在擇偶時對外表的重視程度遠高於她們願意承認的水平。

數據進一步顯示，男性在口頭表達與實際偏好之間平均相差6個名次，而女性則平均相差13個名次，差距更為顯著。更值得關注的是，儘管男女在口頭上將「床上功夫好」排在約第12名的位置，但這項特質在實際偏好中卻高居首位，成為雙方最看重的條件。

儘管男女在口頭上將「床上功夫好」排在約第12名的位置，但這項特質在實際偏好中卻高居首位。

復健科醫師王思恒在臉書發文表示，此研究反映男女在擇偶方面普遍「口嫌體正直」，且性能力通常與體能和體態密切相關。他強調，這項研究並非鼓勵民眾產生容貌焦慮，而是指出外表和體態確實是愛情的入場券。雖然「內在」能決定關係能走多遠，但「外在」往往決定雙方能否開始交往。

王思恒建議，想告別單身的人可從三方面著手：首先是規律運動，打造厚實的胸背與線條，展現自己有好好照顧身體；其次是整理儀容，保持乾淨、清爽、得體的形象，有助於展現自信；最後是投資健康，強健的體魄是成為「床上功夫好」伴侶的基礎。

王思恒最後表示，不應再找藉口不打理自己的狀態，維持良好的外表和健康不僅能增加吸引力，更是為了自己的健康與自信著想。

