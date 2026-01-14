男女教師在學校嘿咻 性愛影片外流竟是主任教官由愛生恨

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某高職主任教官阿花(化名)與他校男老師發生婚外情，男老師移情別戀與同校女老師又搞在一起，還在教室內多次嘿咻，阿花趁校際開會之便到教室內裝針孔攝影機，取得兩人性愛影片後，再拿給徵信業者散布在網路，當事人報警提告，阿花趕緊賠錢換和解，被法官依無故散布非法攝錄他人性影像罪判刑6月，另宣告緩刑2年。

判決指出，阿花原本在高雄某知名高職擔任主任教官，與在另所職校的男老師交往發展成男女朋友關係，但男老師劈腿，與同校的女老師發生婚外情，消息傳到阿花耳裡，讓她超級生氣，決定要給兩人教訓。

廣告 廣告

2023年6月，阿花趁著到男老師學校開會之際，偷偷溜到男女教師幽會的國防教室，在天花板、白板投影布幕旁、牆壁上裝上針孔攝影機及無線網路機，果然拍到兩人在教室內嘿咻5次。

同年9月阿花轉職到男老師的學校擔任主任教官，當她得知男女教師還在交往時，將手上掌握的性愛影片交往蔡姓徵信業者，以7萬元為報酬，讓蔡男在臉書爆料公社發表「兩位有家庭的人在校園亂搞！月領國家優渥薪水，不好好工作，卻行淫亂敗壞社會風氣之事，浪費納稅人的錢，校長、教育局是否有督導不周的責」、「月領國家優渥薪水，不好好工作，在學校偷情，浪費納稅人的錢，教育局、教育部不用管嗎？」並上傳一部性愛影片及12張性愛照片。

男女教師得知此事後報警提告，警方循線揪出PO文的蔡男及幕後黑手阿花，並查扣5部、共15段性愛影片；高雄地方法院審理時，阿花坦承犯行，並拿錢跟兩名受害者達成和解，被法官依無故散布非法攝錄他人性影像罪判刑6月，可易科罰金，另宣告緩刑2年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

浴室裝針孔偷拍女同事 色技師判刑再賠44萬

1/13 大樂透頭獎1注獨得 台南誕生億萬富翁

