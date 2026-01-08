男女混聲組合ALLDAY PROJECT 6/23正式出道！成員背景超狂：ILLIT前人氣成員、新世界千金、Lisa編舞家…詳細介紹一次看
韓國金牌製作人Teddy公司「THE BLACK LABEL」繼去年推出旗下第一組女團MEOVV後，正式宣布將於6/23推出5人男女混聲組合「ALLDAY PROJECT」！成員各個大有來頭，包括新世界集團第三代千金ANNIE、曾出演NewJeans《Supernatural》MV的型男TARZZAN、曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa等藝人編舞的知名編舞家BAILEY、在《Show Me The Money 6》嶄露頭角的WOOCHAN以及ILLIT前超人氣成員YOUNGSEO。馬上來看看ALLDAY PROJECT這組新團的出道計畫、特別之處、成員介紹、男女混聲組合還有哪些吧？
ALLDAY PROJECT 幾號出道？
2025/06/16（一）台灣時間17:00《FAMOUS》MV公開
2025/06/23（一）首張單曲發行，正式出道
《FAMOUS》完整MV：
6月8日「ALLDAY PROJECT」的成員們各自在自己的IG上分享與「批准書」的合照，正式宣布即將成團出道，ALLDAY PROJECT的官方帳號上也PO出5人團體照，並介紹此團是「一個沒有界線的創意組合」：
ALLDAY PROJECT集合了5位無與倫比的藝術家，他們在各自的領域獲得認可，如今團結起來一起推動創意的界線、表達方式、挑戰傳統規範，帶來全新的音樂，史無前例也不會隨波逐流，開創屬於他們自己的道路，大膽、獨一無二並且毫不妥協，憑藉精緻的音樂、大膽的視覺效果以及強大的音樂能量，ALLDAY PROJECT將成為撕下標籤、超越預期，不朽的藝術力量。
ALLDAY PROJECT 美圖帥照、舞蹈影片這裡看 @allday_project ↓↓↓
ALLDAY PROJECT 成員：ANNIE
特色：練習生，新世界集團第三代千金
本名：MOON SEOYOON
生日：2002/01/23
ANNIE是新世界百貨李明熙會長的外孫女，剛開始想當歌手受到家人反對，後來跟媽媽約定考上大學，媽媽就會幫忙說服家裡其他人，她便拼命讀書也不忘練舞，最後終於成功當上練習生。之前網傳ANNIE將作為女團MEOVV成員出道，但最終她沒有加入，原來是在ALLDAY PROJECT出道。
ALLDAY PROJECT 成員：TARZZAN
特色：現代舞者／模特兒／演員，曾出演NewJeans《Supernatural》MV
本名：LEE CHAEWON
生日：2002/09/27
TARZZAN以模特兒活躍在時尚圈，也曾出演 NewJeans《Supernatural》MV 、I-dle《I DO》MV，還上過《洪錫天的寶石盒》。他因為學芭蕾舞的表姊推薦，開始學習現代舞，在表演過程中發現自己的舞台特質，加上從小喜歡嘻哈音樂，一直抱有音樂夢想，這次作為「ALLDAY PROJECT」對他來說是夢想成真。
ALLDAY PROJECT 成員：BAILEY
特色：舞者／編舞家，曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa等藝人編舞
本名：BAILEY DREW SOK
生日：2004/02/24
BAILEY是韓裔美籍、K-POP圈知名的編舞家，曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa、MEOVV、Red Velvet、KAI、泰民等多位藝人編舞。她從兩歲半開始跳舞，兩個姐姐也都是舞者，從小就對跳舞非常熱愛，在國外小有名氣，後來收到K-POP編舞邀約，逐漸愛上K-POP，除了編舞跳舞外也渴望站上舞台，許多網友對於BAILEY會以韓團出道非常訝異，也非常期待她展露舞蹈實力。
ALLDAY PROJECT 成員：WOOCHAN
特色：Rapper／演員／練習生，曾參加《SMTM6》
童星出身
本名：JO WOOCHAN
生日：2005/01/20
WOOCHAN是童星出身，小學時期接觸跳舞和嘻哈音樂，後來出演《Show Me The Money 6》嶄露頭角，當時的他還是CUBE娛樂的練習生，後來加入BIGHIT，曾進入出道組「Trainee A」，最後出道計畫卻告吹，如今在THE BLACK LABEL終於正式出道，也讓 一路關注他的粉絲相當欣慰。
ALLDAY PROJECT 成員：YOUNGSEO
特色：練習生，ILLIT前超人氣成員
本名：LEE YOUNGSEO
生日：2005/11/23
YOUNGSEO曾在 JTBC選秀節目《R U Next?》中獲得第二名成績，原本將作為女團「ILLIT」成員出道，但在出道之際卻突然與BELIFT LAB解除合約並退出組合，讓許多粉絲都相當錯愕。原來YOUNGSEO一直很喜歡THE BLACK LABEL的音樂，親自要求參與試鏡，最終成功加入「ALLDAY PROJECT」順利出道。
ALLDAY PROJECT 成員自述影片：
ALLDAY PROJECT作為獨特的男女混聲組合，未出道就引起大眾期待，值得一提的是6/23 P NATION由I-DLE的田小娟參與製作的新女團Baby Don’t Cry也將正式出道，同一天兩組新團出道，又都話題性十足，勢必會掀起一番比較與討論熱潮。
更多男女混聲組合
雖然每年都有新團出道，但男女混聲組合在K-POP卻是相當少見，最有名的當屬1990年代的3人組合「高耀太」，還有MBK娛樂於2010年推出的「男女共學」、近年有在活動的「KARD」則是2男2女的組合，今年將展開全新巡演。
其實台灣也有許多有名的男女混聲組合，包括周杰倫帶出的「南拳媽媽」二代和四代都曾是1女3男的組合；還有愛紗、懷秋、MC40以及宗華組成的「大嘴巴」；由4男4女組成的「Dance Flow」全員都是舞者出身；此外「F.I.R飛兒樂團」、「JS」、「慢慢說樂團」、「尋人啟事」等都由男女組成，與純女聲或純男聲相比，能創作出更多不一樣的歌曲，也能挑戰更多風格。
KARD《Hola Hola》
南拳媽媽《牡丹江》
大嘴巴《Maybe 的機率》
Dance Flow《Come on! Come on!》
F.I.R飛兒樂團《Lydia》
JS《遇見未來》
慢慢說樂團《說》
尋人啟事《我巨大的悲傷》
（影片來源：ALLDAY PROJECT、愛貝克思 avex taiwan、KARD、阿爾發音樂、UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂、Timeless Music、華研國際、慢 慢說、尋人啟事The Wanted YouTube，若遭移除請見諒）
