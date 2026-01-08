Yahoo奇摩娛樂新聞

男女混聲組合ALLDAY PROJECT 6/23正式出道！成員背景超狂：ILLIT前人氣成員、新世界千金、Lisa編舞家…詳細介紹一次看

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

韓國金牌製作人Teddy公司「THE BLACK LABEL」繼去年推出旗下第一組女團MEOVV後，正式宣布將於6/23推出5人男女混聲組合「ALLDAY PROJECT」！成員各個大有來頭，包括新世界集團第三代千金ANNIE、曾出演NewJeans《Supernatural》MV的型男TARZZAN、曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa等藝人編舞的知名編舞家BAILEY、在《Show Me The Money 6》嶄露頭角的WOOCHAN以及ILLIT前超人氣成員YOUNGSEO。馬上來看看ALLDAY PROJECT這組新團的出道計畫、特別之處、成員介紹、男女混聲組合還有哪些吧？

男女混聲組合ALLDAY PROJECT 6/23正式出道！（圖／allday_project IG）
男女混聲組合ALLDAY PROJECT 6/23正式出道！（圖／allday_project IG）

ALLDAY PROJECT 幾號出道？

  • 2025/06/16（一）台灣時間17:00《FAMOUS》MV公開

  • 2025/06/23（一）首張單曲發行，正式出道

  • 《FAMOUS》完整MV：

廣告

6月8日「ALLDAY PROJECT」的成員們各自在自己的IG上分享與「批准書」的合照，正式宣布即將成團出道，ALLDAY PROJECT的官方帳號上也PO出5人團體照，並介紹此團是「一個沒有界線的創意組合」：

ALLDAY PROJECT集合了5位無與倫比的藝術家，他們在各自的領域獲得認可，如今團結起來一起推動創意的界線、表達方式、挑戰傳統規範，帶來全新的音樂，史無前例也不會隨波逐流，開創屬於他們自己的道路，大膽、獨一無二並且毫不妥協，憑藉精緻的音樂、大膽的視覺效果以及強大的音樂能量，ALLDAY PROJECT將成為撕下標籤、超越預期，不朽的藝術力量。

ALLDAY PROJECT 美圖帥照、舞蹈影片這裡看 @allday_project ↓↓↓

ALLDAY PROJECT 成員：ANNIE

  • 特色：練習生，新世界集團第三代千金

  • 本名：MOON SEOYOON

  • 生日：2002/01/23

ANNIE是新世界百貨李明熙會長的外孫女，剛開始想當歌手受到家人反對，後來跟媽媽約定考上大學，媽媽就會幫忙說服家裡其他人，她便拼命讀書也不忘練舞，最後終於成功當上練習生。之前網傳ANNIE將作為女團MEOVV成員出道，但最終她沒有加入，原來是在ALLDAY PROJECT出道。

ALLDAY PROJECT 成員：TARZZAN

  • 特色：現代舞者／模特兒／演員，曾出演NewJeans《Supernatural》MV

  • 本名：LEE CHAEWON

  • 生日：2002/09/27

TARZZAN以模特兒活躍在時尚圈，也曾出演 NewJeans《Supernatural》MV 、I-dle《I DO》MV，還上過《洪錫天的寶石盒》。他因為學芭蕾舞的表姊推薦，開始學習現代舞，在表演過程中發現自己的舞台特質，加上從小喜歡嘻哈音樂，一直抱有音樂夢想，這次作為「ALLDAY PROJECT」對他來說是夢想成真。

ALLDAY PROJECT 成員：BAILEY

  • 特色：舞者／編舞家，曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa等藝人編舞

  • 本名：BAILEY DREW SOK

  • 生日：2004/02/24

BAILEY是韓裔美籍、K-POP圈知名的編舞家，曾替BIGBANG 太陽、BLACKPINK Lisa、aespa、MEOVV、Red Velvet、KAI、泰民等多位藝人編舞。她從兩歲半開始跳舞，兩個姐姐也都是舞者，從小就對跳舞非常熱愛，在國外小有名氣，後來收到K-POP編舞邀約，逐漸愛上K-POP，除了編舞跳舞外也渴望站上舞台，許多網友對於BAILEY會以韓團出道非常訝異，也非常期待她展露舞蹈實力。

ALLDAY PROJECT 成員：WOOCHAN

  • 特色：Rapper／演員／練習生，曾參加《SMTM6》

  • 童星出身

  • 本名：JO WOOCHAN

  • 生日：2005/01/20

WOOCHAN是童星出身，小學時期接觸跳舞和嘻哈音樂，後來出演《Show Me The Money 6》嶄露頭角，當時的他還是CUBE娛樂的練習生，後來加入BIGHIT，曾進入出道組「Trainee A」，最後出道計畫卻告吹，如今在THE BLACK LABEL終於正式出道，也讓 一路關注他的粉絲相當欣慰。

ALLDAY PROJECT 成員：YOUNGSEO

  • 特色：練習生，ILLIT前超人氣成員

  • 本名：LEE YOUNGSEO

  • 生日：2005/11/23

YOUNGSEO曾在 JTBC選秀節目《R U Next?》中獲得第二名成績，原本將作為女團「ILLIT」成員出道，但在出道之際卻突然與BELIFT LAB解除合約並退出組合，讓許多粉絲都相當錯愕。原來YOUNGSEO一直很喜歡THE BLACK LABEL的音樂，親自要求參與試鏡，最終成功加入「ALLDAY PROJECT」順利出道。

ALLDAY PROJECT 成員自述影片：

ALLDAY PROJECT作為獨特的男女混聲組合，未出道就引起大眾期待，值得一提的是6/23 P NATION由I-DLE的田小娟參與製作的新女團Baby Don’t Cry也將正式出道，同一天兩組新團出道，又都話題性十足，勢必會掀起一番比較與討論熱潮。

ALLDAY PROJECT成員背景各有來頭。（圖／allday_project IG）
ALLDAY PROJECT成員背景各有來頭。（圖／allday_project IG）

更多男女混聲組合

雖然每年都有新團出道，但男女混聲組合在K-POP卻是相當少見，最有名的當屬1990年代的3人組合「高耀太」，還有MBK娛樂於2010年推出的「男女共學」、近年有在活動的「KARD」則是2男2女的組合，今年將展開全新巡演。

其實台灣也有許多有名的男女混聲組合，包括周杰倫帶出的「南拳媽媽」二代和四代都曾是1女3男的組合；還有愛紗、懷秋、MC40以及宗華組成的「大嘴巴」；由4男4女組成的「Dance Flow」全員都是舞者出身；此外「F.I.R飛兒樂團」、「JS」、「慢慢說樂團」、「尋人啟事」等都由男女組成，與純女聲或純男聲相比，能創作出更多不一樣的歌曲，也能挑戰更多風格。

  • KARD《Hola Hola》

  • 南拳媽媽《牡丹江》

  • 大嘴巴《Maybe 的機率》

  • Dance Flow《Come on! Come on!》

  • F.I.R飛兒樂團《Lydia》

  • JS《遇見未來》

  • 慢慢說樂團《說》

  • 尋人啟事《我巨大的悲傷》

（影片來源：ALLDAY PROJECT、愛貝克思 avex taiwan、KARD、阿爾發音樂、UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂、Timeless Music、華研國際、慢 慢說、尋人啟事The Wanted YouTube，若遭移除請見諒）

更多相關新聞：

財閥千金C位出道！ 韓混聲團體驚見新世界會長外孫女
財閥千金當偶像！「她」棄ILLIT加入混聲團體 成員資歷超強
集結財閥千金、ILLIT前成員 The Black Label男女混合團成員大有來頭

其他人也在看

支持對台動武納國安法規範 內政部：將依國際標準判定

支持對台動武納國安法規範 內政部：將依國際標準判定

[Newtalk新聞] 行政院日前提出《國家安全法》修正草案，針對修正條文擬將「支持、鼓吹以武力對台發動戰爭」納入行政裁罰範圍，引發外界關注判定標準及執行機關為何。對此，內政部次長馬士元今（7）日指出，判定基準，未來將會與包括陸委會、法務部等相關單位共同研議，而行政處分依法仍可循行政救濟途徑提出救濟。 立法院內政委員會今（7）日續審政院版及朝野立委提出的《國家安全法》修正草案。內政部次長馬士元於會前接受媒體聯訪。 有媒體詢問，此次修法是否等同於區分「和統」與「武統」，亦即支持和平統一不在規範之列，但支持武力統一則涉及違法，以及實際判定機關為何。馬士元回應指出，只要是支持或鼓吹以武力戰爭方式加諸於台灣，皆屬此次《國安法》修法所要規範的主要範圍。 馬士元進一步說明，至於判定基準，未來將會與包括陸委會、法務部等相關單位共同研議，並參考國際上對於類似言論的處理經驗，以及國際公約中的相關規範作為依據。 他也強調，此次規範屬於行政處分，而非刑事處分，依法仍可循行政救濟途徑提出救濟，相關程序與權利保障，皆會依現行法制運作。查看原文更多Newtalk新聞報導F-16V夜航訓練花蓮外海失聯! 失蹤飛官辛

新頭殼 ・ 1 天前2
忙碌𡛂米的解壓秘訣：沉浸《楓之谷R：經典新定義》

忙碌𡛂米的解壓秘訣：沉浸《楓之谷R：經典新定義》

女尹米我是身兼多職，不論展場主持、網拍模特、甚至動態的廣告與戲劇都能看見我的身影，也因為工作繁複，更讓我需要玩遊戲來紓解壓力。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 年前發表留言
金唱片頒獎典禮是什麼？2026年一月首度移師台灣　淵源、歷年大賞一次看

金唱片頒獎典禮是什麼？2026年一月首度移師台灣　淵源、歷年大賞一次看

2026年第40屆金唱片頒獎典禮（2026 Golden Disc Awards）將於1/10在臺北大巨蛋登場，這是金唱片首次移師台灣舉辦，又恰逢典禮40週年，網羅了K-POP最強陣容。主持人由成始璄、文佳煐二度搭檔，也是成始璄第十度主持金唱片頒獎典禮；頒獎嘉賓齊聚韓流男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮，以及台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢也將登台頒獎。金唱片也被譽為「韓國的葛萊美獎」，不僅是歷史最悠久，也是具有權威性的韓國流行音樂獎項。2026金唱片頒獎典禮倒數兩週登台，究竟金唱片是什麼？曾在哪些地方舉辦？歷年大賞、新人獎得主一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前發表留言
小黃運將碎念「埋骨.法術」　啦啦隊女孩控：想下車被無視

小黃運將碎念「埋骨.法術」　啦啦隊女孩控：想下車被無視

中信兄弟啦啦隊員怡琪，昨（5）日PO出自己搭上恐怖小黃的經驗，她表示一上車就聽到駕駛不斷在喃喃自語，不過當下以為駕駛只是在說故事或念經，沒有想太多，直到後來聽到埋骨、法術等等字眼才發覺不太對，想要先行...

華視 ・ 1 天前發表留言
17縣市低溫特報！6地「非常寒冷」急凍6度　未來1週連3波大降溫

17縣市低溫特報！6地「非常寒冷」急凍6度　未來1週連3波大降溫

氣象署表示，今晚至週四（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。其中，北部及東北部局部地區今晚至明晚有持續10度左右或以下氣溫發生機率，範圍包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣...

CTWANT ・ 1 天前發表留言
BTS師弟男團CORTIS出道10天封「怪物新人」！忙內Ending動圖瘋傳 最新行程活動一次看

BTS師弟男團CORTIS出道10天封「怪物新人」！忙內Ending動圖瘋傳 最新行程活動一次看

BTS、TXT師弟團「CORTIS」一出道就獲得廣大關注，除了是BigHit Music時隔六年再度推出的男子團體外，CORTIS五位成員平均年齡17歲，撲鼻而來的青春氣息和亮眼外型，瞬間擄獲姐姐們的心！此外，CORTIS成員還參與了新專輯所有歌曲的創作，展現他們扎實的音樂實力，被封為「BigHit怪物新人」，出道不到一周就受邀參加日本大型公演，在音樂節目的舞台表現更是圈粉無數！馬上來看看這個8/18才出道的新男團CORTIS究竟還有什麼隱藏魅力吧！

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前發表留言
第40屆金唱片入圍名單｜典禮時間、主持人、卡司一次看

第40屆金唱片入圍名單｜典禮時間、主持人、卡司一次看

第40屆金唱片將於1月10日在台北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前發表留言
國安法初審！鼓吹武統戰爭言論最重罰百萬　 內政部：將依國際標準判定

國安法初審！鼓吹武統戰爭言論最重罰百萬　 內政部：將依國際標準判定

立法院內政委員會今（7日）審議行政院提出的《國家安全法》部分條文修正草案，明定任何人不得公開鼓吹對我國發動戰爭，違者最高處新台幣100萬。針對判定標準及執行機關，內政部次長馬士元會前受訪指出，判定基準將與陸委會、法務部等相關單位共同研議，並參考國際上對於類似言論的處理經驗，以及國際公約中的相關規範作為依據。此次規範屬於行政處分，而非刑事處分。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」　網讚：同個模子刻出來

江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」　網讚：同個模子刻出來

藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前14
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業　鹿希派鬆口「關鍵主因」

吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業　鹿希派鬆口「關鍵主因」

綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前103
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡

呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡

呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡

EBC東森娛樂 ・ 1 天前17
陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型

緯來新聞網 ・ 3 小時前35
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了　婚變導火線曝

19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了　婚變導火線曝

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前11
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差　喊話「多為家庭想想」

十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差　喊話「多為家庭想想」

羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。

中天新聞網 ・ 1 天前64
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案

證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案

大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前25
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代

林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代

林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前29
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視　羅志祥改搭林襄召喚人氣

女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視　羅志祥改搭林襄召喚人氣

林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前134
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝　合作女星全說了

才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝　合作女星全說了

中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2
郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」

郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」

郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇過曖昧對象斷崖式消失！最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感歎前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前40
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝　副業超狂業績公開了

37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝　副業超狂業績公開了

2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3