男女神同框太犯規！柯震東、李多慧合體跳舞嗨翻全場，加碼分享招好運小心機

（圖／品牌提供）

新年需要一個「好運開場白」，那 New Balance 打造的《NB 好事轉運站》絕對必朝聖！這次把話題鞋款、新春喜氣與潮流態度一次打包，還直接請出帥氣男神 柯震東＋人氣啦啦隊甜心 李多慧合體現身，兩人同框不只畫面養眼，還直接把「好事成雙」穿上身、跳進現場，替新的一年先預約一波好運。

（圖／品牌提供）





活動當天，柯震東與李多慧現身《NB 好事轉運站》，一出場就引爆全場快門聲。更犯規的是，兩人還現場完成「好事成雙舞蹈挑戰」，動作俐落又帶點可愛，元氣指數瞬間拉滿。接著各種俏皮合照連發，從帥氣到可愛切換自如，現場氣氛直接被炒到最高點。

廣告 廣告





柯震東與李多慧演繹新年好運穿搭攻略踏出自信開運LOOK

在穿搭部分，柯震東選擇 New Balance 2010鞋款，搭配 NB Grey 系列羊毛毛呢外套，整體風格簡約卻很有層次，把經典千禧鞋型自然融入都會街頭感。他笑說自己的穿搭哲學就是舒服、自在最重要，而腳上的 2010 則是低調卻很加分的存在：「日常穿搭喜歡以舒服、自在為主，再搭配腳上 2010 增添整體亮點，腳感非常舒適一整天都很輕鬆，是我會推薦給親朋好友的潮流單品。」

（圖／品牌提供）





他也親自體驗了《NB 好事轉運站》的三大關卡，玩得相當投入，直呼每一關都設計得很有巧思：「一邊玩一邊感受到新年的喜氣，很適合和朋友一起來收集好運。」他特別喜歡「好事成雙」的概念，也分享自己的新年期許，希望大家不只收穫滿滿好運，還能和重要的人一起分享這份喜悅。

（圖／品牌提供）





李多慧選擇輕盈修長的薄底鞋 204L，搭配NB SDS系列短版飛行外套，整體比例俐落又可愛，活力值直接拉滿。她開心分享：「204L 非常輕巧，鞋型又修長，腿看起來真的好長！」短版外套加上好走又時髦的鞋款，讓她直呼這套穿搭「真的很加分」。

（圖／品牌提供）





談到自己的開運小秘訣，李多慧毫不藏私，笑說紅色就是她的幸運關鍵字，今天從小掛飾到鞋扣都選用紅色元素，替自己偷偷加點好運。總是正能量滿滿的她，也特別喜歡年節的氛圍：「我希望新的一年能把好運帶給自己，也分享給身邊的人。只要保持開心、心態正面，好運自然就會來。」

（圖／品牌提供）

新春限定潮流復古與千禧潮流鞋款登場、滿載運勢與祝福

NewBalance 推出 2010 與 204L 新春限定配色，經典復古輪廓交織現代設計思維，成就年度焦點鞋履。兩款人氣鞋款融合多樣異材質與層次色調，並兼具卓越的舒適機能，分別從個性街頭與時髦日常出發，為新春造型提供多元的視覺靈感。

（圖／品牌提供）





三大開運驚喜潮好玩！New Balance《NB好事轉運站》帶你好事成雙

《NB 好事轉運站》巧妙使用磚紅色調營造大氣氛圍，結合「好運上上籤」、「好運扭蛋機」與「好運拉霸機」等充滿趣味的年節情境，並搭配每日限量好運禮，打造馬年必訪的時尚打卡新據點。活動期間，出示 New Balance 官方 LINE帳號活動畫面，即可參與一系列新春賀歲活動，一同歡慶新年喜悅。

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

2026新包關鍵字：輕盈、實用！FENDI、Dior、Delvaux…最值得投資的5 款百搭精品包

招桃花必學！Lucky Pink不只甜還很高級，穿上身自帶粉嫩濾鏡，氣色＋好感度狂飆

幸運草襯衫超搶鏡！陳庭妮的高段位穿搭公式一次解析，關鍵在這些細節