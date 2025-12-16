男女神...邊佑錫、張員瑛、Karina微電影上線 網喊：看臉就被淨化

男女神...邊佑錫、張員瑛、Karina微電影上線。（圖／翻攝自 DolphinersOfficial）

韓劇男神邊佑錫與當紅女星張員瑛、Karina攜手合作的微電影《The Christmas Song》第一部分已正式上線，引發熱烈討論。這部由三位高顏值藝人主演的8分鐘短片，不僅讓粉絲敲碗希望能拍成完整韓劇，也使即將於明年1月10日登上台北大巨蛋金唱片頒獎典禮的邊佑錫討論度大增。微電影中邊佑錫飾演從孤兒成長為牧師的角色，與張員瑛及Karina共同演繹動人故事。

男女神...邊佑錫、張員瑛、Karina微電影上線。（圖／翻攝自 DolphinersOfficial）

微電影以牧師將棄嬰抱回修道院開始，故事情節雖然簡短，卻清晰呈現三位主角的故事線。邊佑錫從孤兒被收養到長大成人的角色演繹，獲得觀眾高度讚賞。許多觀眾表示，這部微電影不僅故事吸引人，三位主角的顏值更是令人賞心悅目，彷彿能淨化觀眾的身心靈。

廣告 廣告

邊佑錫新劇待播中，粉絲先來金唱片「解饞」。（圖／翻攝自 Disney Plus）

對於邊佑錫的粉絲而言，這部微電影彌補了期待新作的空檔。自從《背著善宰跑》之後，邊佑錫尚未推出新作品，而與IU合作的《21世紀大君夫人》目前僅有劇照，預計明年才會上映。粉絲們可先期待邊佑錫將於明年1月10日登上台北大巨蛋的金唱片頒獎典禮。

回顧去年的MAMA音樂頒獎典禮，邊佑錫不僅擔任頒獎人，還是表演嘉賓，展現了優秀的歌唱實力。粉絲們對他在即將到來的金唱片頒獎典禮上是否會再次展現好歌喉充滿期待，這也成為粉絲在等待新劇播出前的一大慰藉。

更多 TVBS 報導

金唱片備戰買周邊！BND卡通聖誕節快閃店亮相 SKZ推「動物方城市聯名」

韓國兩大最美女神同框！「Karina+張員瑛」拍廣告 邊佑錫也現身

「AAA」多組大咖韓星抵台！ 朴寶劍、IU、女團IVE都來了

粉絲接機「擠爆自動門」！ 女團MEOVV手搖喝「這款」

