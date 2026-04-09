男女運動大不同！研究曝「男性需女性2倍運動量」才能達到護心效果

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運動也有性別差？目前多數國家採用「男女相同」的成人運動建議，如每周150分鐘中等強度運動。然而，不同性別，生理機能也大不相同。《優活健康網》特摘此篇分享相關研究，研究指出，男性需要幾乎是女性「2倍」的運動量，才能達到相同的心血管保護效果。







運動也有性別差？



刊登於《自然心血管研究》（Nature Cardiovascular Research）的新研究指出，男性若想獲得與女性相同程度的心臟保護效果，可能需要投入近2倍的運動時間。

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研究顯示，女性在較少運動量下就能顯著降低心臟病風險，而男性則需付出更多時間與強度，才能達到一致的健康益處。該結果引起國際醫學界與公共衛生領域的關注，也可能促使未來運動指引考量性別差異。

這項研究由中國廈門大學主導，分析英國「UK Biobank」資料庫超過8萬名成人的身體活動紀錄。參與者配戴活動追蹤器，研究團隊追蹤其健康狀況約7年，觀察運動量與心臟病（Coronary Heart Disease，CHD）之間的長期關聯。

研究結果顯示，在尚未罹患心臟病的族群中，女性約運動250分鐘心臟病風險下降約30%，男性則需約530分鐘，才能達到心臟病風險下降約30%的效果。換言之，男性需要幾乎是女性「2倍」的運動量，才能達到相同的心血管保護效果。

研究團隊表示，女性的運動效益不僅在預防方面較顯著，在「已經罹患心臟病」的患者中，這項差異亦更為明顯。達到一般建議運動量門檻（每周150分鐘中等強度活動）的女性，其死亡風險降低幅度約為男性的3倍。





可能與生理差異有關



研究尚未定論原因，但學者提出有如此差異的原因：

女性的慢縮肌纖維比例較高，有利於長時間氧化代謝，運動心肺效益回收較佳。

女性在心血管保護相關的荷爾蒙與代謝路徑上可能較敏感。

男性較多快縮肌纖維，身體更偏好短時、高爆發活動，心血管適應效益不如女性直接。

美國杜克大學心臟病專家凱瑟琳．霍奇森（Catherine Hodgson）表示，研究反映了「女性並非只是較小版的男性」，在生理代謝與運動反應上存在重要差異。她認為，健康政策若忽略性別面向，將可能導致運動建議難以真正發揮作用。





運動建議需要更個人化



目前多數國家採用「男女相同」的成人運動建議，如每周150分鐘中等強度運動。然而，不同性別，生理機能也大不相同，用同樣的運動標準可能導致男性無法獲得足夠保護效果，而女性則可能運動過度卻不自知。

研究者陳佳進表示：「我們並不是要鼓勵女性減少運動，而是希望公共衛生建議更貼近現實。未來的運動指引應該考慮性別差異，而非一個模式套用所有人。」

不過，多位醫師也警告，此研究不應被誤解為「男性需要拼命運動」或「女性可以更偷懶」，而是所有人都可從規律運動中獲益，運動量越高，心血管保護效果越好，關鍵在於運動量、強度與持續性。最重要的訊息是「運動建議需要更個人化，而非男女同標準」。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：運動也有性別差 男性需多動近2倍心臟才受益）

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為男女運動大不同！研究曝「男性需女性2倍運動量」才能達到護心效果