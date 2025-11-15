男女都中！「1飲料」一週喝7次禿頭風險增3倍 醫教4招逃離雄性禿危機

記者簡浩正／台北報導

研究顯示，每週超過7次含糖飲料攝取，可能使雄性禿風險增加3倍以上。（示意圖／資料照）

最新研究顯示，每週超過7次含糖飲料攝取，可能使雄性禿風險增加3倍以上！醫師指出，雄性禿患者平均每週攝取高達4293毫升含糖飲料，明顯高於頭髮正常者的2513毫升，顯示含糖飲料與雄性禿之間存在著驚人的關聯性。

皮膚科醫師柯博桓在粉專發文指出，研究發現，含糖飲料不僅直接影響毛囊健康，還會間接透過慢性病與焦慮等問題。他舉出一篇發表於國際期刊《Nutrients》的最新研究，針對1028名18-45歲的中國年輕男性進行分析，揭開了含糖飲料與雄性禿風險之間驚人的關聯。結果發現：

1、雄性禿患者平均每週喝下4293毫升含糖飲料，遠高於頭髮正常者的2513毫升。

2、每週飲用含糖飲料超過7次者，禿頭風險高出3.36倍。

3、即便排除年齡、抽菸、教育背景等其他干擾因素，這個關聯依然成立。

雄性禿示意圖。（圖／資料照）

柯博桓表示，研究使用BASP評估系統，幫助識別雄性禿前兆。這些前兆包括額角後退（從L型變M型）、頭頂明顯變稀（V型）、分線處變寬以及髮量整體減少。他強調，雄性禿不僅是形象問題，更是一場全身性、生活方式與心理健康交織的挑戰。

另，不只男性要注意，女性雄性禿也可能與含糖飲料有潛在關聯。他說雖這篇研究以男性為主，但其生理機制顯示，甜飲對女性荷爾蒙與毛囊的影響也不容小覷。

針對雄性禿問題，柯博桓提供多種應對策略：

飲食調整：減少含糖飲料、油炸、高糖高脂食物攝取，增加蔬菜與優質蛋白質。

生活改善：多運動、戒菸限酒、改善睡眠。

心理管理：處理焦慮、PTSD等壓力因素。

專業治療：治療脫髮的藥物與植髮等治療。

