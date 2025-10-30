男女都可能性成癮！尋求肯定、紓解焦慮 專業治療助改善

隨著社會風氣開放及網路平台普及，性成癮問題逐漸受到重視。蘇璿允醫師表示，性成癮困擾不分性別，任何人都可能因壓力、孤獨或尋求刺激等需求，在性行為上失去控制感，進而影響生活品質。

根據蘇璿允醫師的臨床經驗，常見的性成癮現象包括頻繁使用交友軟體與人發生關係、反覆尋求付費性服務難以停止等。（示意圖／Pexels）

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允指出，性成癮背後的因素相當多元。「有些人是因為害怕無聊或難以控制衝動，需要不斷追求快感與新鮮感；有人則是透過性行為尋求自信肯定；也有人希望藉由性展現對他人的影響力。」他解釋，也常見有情緒困擾的案例，將性刺激作為逃避或緩解焦慮、孤單與壓力等負面情緒的方式。

根據蘇璿允醫師的臨床經驗，常見的性成癮現象包括頻繁使用交友軟體與人發生關係、反覆尋求付費性服務難以停止、過度自慰或追求特定性刺激，以及沉迷觀看色情影片等。這些行為可能導致與伴侶進行性行為時感到困難或乏味，若伴侶間性需求頻率差異過大，也常引發關係衝突。

「性成癮是可以透過醫療協助得到改善的。」蘇璿允醫師強調，就診時醫療團隊會依需求安排心理治療、藥物治療，並討論生活型態調整，如發展興趣累積成就感、規律有氧運動改善情緒與專注力等。

蘇璿允醫師強調，醫療院所對於所有看診內容皆會嚴守個資法律規範並尊重隱私，不會讓其他人士或單位知情。（示意圖／123RF）

蘇璿允醫師補充，在治療過程中，醫療人員會與患者探討性對自己的意義、理想中的性關係為何，以及性失控如何影響自我價值及家庭關係，這些討論有助於逐步恢復健康的人際與情感互動。

對於許多受性成癮困擾的人來說，保密是尋求協助時最重視的需求。蘇璿允醫師強調，醫療院所對於所有看診內容皆會嚴守個資法律規範並尊重隱私，不會讓其他人士或單位知情。「專業人員會用中立不批判，且接納的立場診療前來求助的個案。」他鼓勵受到性成癮困擾的民眾可以放心尋求協助，這是重新掌握生活、維繫關係與恢復自信的機會。

