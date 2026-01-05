男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡

一名陳姓男子在2024年間因不滿賈姓友人長期嘮叨，在出獄短短3天後，竟持利器行兇，朝對方頭部猛砍9刀。（示意圖／翻攝自pexels）





台南市一名陳姓男子在2024年間因不滿賈姓友人長期嘮叨，在出獄短短3天後，竟持利器行兇，朝對方猛砍9刀。雖然被害人在當下撿回一命，但卻拒絕就醫，導致傷口長期出血，最終於18天後身亡。案件歷經三審，最高法院於今（2026）年1月5日駁回上訴，全案定讞，陳男確定以「殺人未遂罪」判處11年有期徒刑。

出獄後投靠友人 因生活摩擦衝突不斷

判決書指出，陳男過去曾因公共危險罪遭判刑6個月，於2024年1月30日服刑期滿出獄。出獄後，他前往投靠一名69歲的賈姓友人，對方居住在台南市仁德區一棟透天厝二樓，一樓出租給房客維生，基於多年情誼，允許陳男暫住。不料，陳男住進友人家中後，卻在屋內吸食強力膠，加上生活習慣問題，引發友人不滿，雙方摩擦不斷。

吸膠爭執失控 持利器連砍頭部9刀

在2024年2月1日時，陳男再度因吸膠問題與賈男發生爭執，情緒失控下竟持利器朝對方連續砍擊9刀，事發過後，他誤以為人已死亡，趕緊倉皇逃離現場。

重傷拒絕就醫 傷勢惡化釀悲劇

賈姓友人雖身受重傷，卻堅持不願前往醫院治療，僅自行服藥止痛。由於他平日生活低調，數日未露面後，引起房客注意並報警關心，但他仍向警方表示無需就醫。直到數日後，警方再次接獲破門查看，才發現人已陳屍在床上，遺體還「長蛆」了。

拒醫成判決關鍵 改認殺人未遂

法醫鑑定結果指出，確認賈男死因為頭部外傷引發的慢性出血。警方隨後循線將陳男逮捕歸案，檢方原依殺人罪提起公訴。不過，一審台南地院國民法官認為，死者拒絕接受醫療為關鍵因素，最終認定陳男犯下殺人未遂罪，判處11年有期徒刑；二審維持原判，最高法院也駁回上訴，全案定讞。

廣告 廣告

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

他想借錢借不成！竟持利器砍老闆全家 3人受傷

新北男滿身血跑大街求救 嫌犯被抓了！移送畫面曝光

新北男相約談判自帶利器 反遭捅一刀鮮血狂流

