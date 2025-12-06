男嫌公車開太慢罵司機 乘客抱不平錄影存證

有乘客和公車司機發生爭執，只因為開車速度。（圖／東森新聞）





台中一名乘客覺得公車開太慢，認為公車都走專用道，為什麼不開快一點，於是在車上跟司機發生口角，兩人從公車上吵到公車外，其他乘客看到都打抱不平，覺得男子無理取鬧，還幫忙錄影存證。

公車司機vs.民眾：「（你在公然侮辱），公然侮辱你去告啊，我說你開車你說什麼。」

2名男子路邊吵吵鬧鬧，誰也不讓誰，場面一度火爆。

公車司機：「你別走，來我拍一下照，拍好了，謝謝啊。」

隨後白襯衫的公車司機上車了，但是吵架聲並沒有因此停下。

6號中午12點，在台中新光遠百的專用車道上，一名男乘客覺得司機開得太慢，因此與司機嗆聲，但事實上，公車專用道上有速度限制，只能開到60，而司機已經開到58了，並沒有開太慢。

民眾：「我們目前坐那麼久，我們沒有發現，有人說公車司機開太慢。」

民眾表示，自己公車坐了很久，從來沒有公車開太慢的問題。對此，客運公司也回應，如果還有發生辱罵司機的問題，將會由公司法務提告公然侮辱。

