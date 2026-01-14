男嫌鄰吵殺死夫妻！二審仍判死 家屬怒：下地獄

被告吳龍滿聆聽視訊判決，只有冷漠地說了一句「喔」。（圖／東森新聞）





高雄苓雅區一棟住宅大樓，兩年前發生63歲男子吳龍滿，不滿樓上鄰居發出噪音，持刀闖入對方住處，當著2名年幼孩子面前，將夫妻殺害。一審法官判處2個死刑，檢察官依職權上訴二審，今（14日）仍判處被告死刑，褫奪公權終身。被告聆聽視訊判決，只有冷漠地說了一句「喔」，而外公則期盼速審速決，讓這種人下地獄。

聽到殺死女兒和女婿的嫌犯吳龍滿，二審一樣被判死刑、褫奪公權終身，兩個小孩的外公咬牙切齒地痛罵這種人要下地獄，但隨即又擔心，雖然判處死刑，卻不知道什麼時候才會執行。

死者家屬：「一直不承認他做的事情，很快就結束兩個人生命，我們被害人要求他一個死刑，竟然已經悲痛兩年多了，我不曉得後面還有多少歲月，還能夠等到執行他真正的死刑。」

嫌犯吳龍滿指樓上鄰居太吵，在前年9月持刀，當著羅姓夫妻兩個小孩面前，將夫妻殺害。吳龍滿一審被判死刑，檢察官依職權提起上訴，高雄高等法院14日二審宣判，維持原判，判處吳龍滿死刑，褫奪公權終身。被告透過視訊聆聽判決後，只有冷漠地回了一聲「喔」，沒有太大反應。

兩名目睹命案的幼童深受創傷，至今仍無法走出陰影，嫌犯吳龍滿還一度質疑孩童證詞，冷血要求兩名幼童出庭作證。

死者家屬：「生活上還在調適中，沒辦法像以前那樣快快樂樂，臉部表情有時看起來很孤單，好像缺少什麼一樣，我們都知道，但是也沒辦法改變。」

所幸法官沒有讓孩子出庭，嫌犯犯案後態度冷血又惡劣，雖然二審仍判處死刑，但對死者家屬來說，只有真正伏法，才能等到正義的一刻。

