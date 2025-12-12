男嫌關東煮太辣要退錢遭拒 竟整碗倒回鍋鬧 店員傻眼

一名61歲王姓男子在台中谷關超商因嫌關東煮太辣而要求退貨，遭店員拒絕後情緒失控，竟將整碗關東煮倒回鍋內並塞入紙碗，導致整鍋食物必須銷毀。事件發生在11日中午11點48分左右，男子在超商內大聲與店員爭執，最終被員警帶回派出所冷靜。事後，王男回到超商道歉，並同意以500元購買整鍋關東煮作為賠償，化解了這起購物糾紛。

王男聲稱關東煮太辣不想買，最後將整碗關東煮倒回鍋中。(圖／民眾提供)

根據目擊民眾描述，當時王男與店員已經有很大聲的爭執。王男聲稱關東煮太辣不想買，還強調是降價才購買的，而且自己並未食用。然而目擊民眾質疑，如果王男沒有吃過，怎麼會知道食物太辣。王男堅持不滿意食物，最後將整碗關東煮倒回鍋中，完全不理會周圍人的反應。

王男在冷靜後回到超商道歉，並同意以500元購買整鍋關東煮。(圖／民眾提供)

谷關派出所長方鴻儒表示，王男在冷靜後回到超商道歉，並同意以500元購買整鍋關東煮，解決了這起糾紛。超商方面則發出聲明，表示熟食區商品屬於開封已調理品項，符合規定的商品售出後不予退換貨，建議顧客若有疑問可在購買前向店員詢問，以理性方式溝通。

女子不小心將1元硬幣掉入茶葉蛋鍋中，主動坦白並購買整鍋66顆茶葉蛋。(圖／民眾提供)

相較之下，今年4月也在台中的超商曾發生一名女子不小心將1元硬幣掉入茶葉蛋鍋中，她主動坦白並購買整鍋66顆茶葉蛋，花費660元，被民眾讚揚非常負責任，與王男的行為形成鮮明對比。

王姓男子可能涉及毀損罪，最重可處2年徒刑。(圖／民眾提供)

律師指出，若超商堅持提告，王姓男子可能涉及毀損罪，最重可處2年徒刑。這起事件提醒大家，購物時若遇到不滿意的情況，應以理性方式溝通解決，避免採取過激行為造成損失。

