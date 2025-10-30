男嬰出生被丟排水溝…母落網竟這樣辯稱：產下已死亡才丟水溝

社會中心／台中報導

台中潭子區一處水溝內驚見棄嬰，消防隊員前往救援時，發現嬰兒臍帶未斷，已經死亡。(圖／翻攝畫面)

台中市潭子區29日清晨6時許，位於潭富路二段一處水溝被民眾發現有棄嬰，緊急通報119，消防隊員到場搶救時，發現嬰兒已死亡，身上臍帶未斷，疑似出生不久即被遺棄，而其菲律賓生母也隨即落網，而棄嬰母到案後，竟因為「這個原因」，進而選擇把剛出生的嬰孩丟棄。

大雅警分局29日清晨6點許接獲民眾報案，指潭富路二段一處排水溝內有嬰兒遭遺棄，隨即派員前往處理；消防隊員下水搶救時，嬰兒已氣絕身亡，身上臍帶還未斷。

警方循線追查，發現是今年剛來台的菲律賓籍女子（25歲），在29日凌晨將剛出生的嬰兒棄置在水溝；據了解，該名菲律賓女子女初步供稱，生下男嬰時發現，對方已經死亡，因為不知該如何處理，才會棄置在排水溝。

警方表示，男嬰的確切死因仍待後續司法相驗後才能判定，全案目前已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，將深入調查整起案件真相。原因有待進一步釐清，由於女子才剛生產，目前已送醫檢查。至於嬰兒的確切死因仍待司法相驗後判定。

