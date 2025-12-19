男嬰失聯 父母坦承殺人棄屍

男嬰生母十九日上午在警方戒護下，至市立殯儀館指認。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

台南市社會局日前發現一名男嬰出生後未依規定打疫苗，然而父母疑有中度智能障礙，經濟弱勢且居無定所，社政單位經查訪未果，十月啟動列管並通報警方協尋，警方透過父母機車循線追查，本月十八日找到父母下落，卻不見男嬰身影，父母經訊問後坦承男嬰已死亡棄置新市，警方在大排尋獲黑嬰屍。檢方十九日晚間拘提方男、凌女夫妻，兩人訊後均承認殺人、違反兒少法成年人故意對兒童犯殺人重罪，審酌兩人所涉重罪嫌疑重大且有勾串共犯及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

永康警方十月接獲社會局通報協尋未注射疫苗的男嬰家屬，然而父母二人因四處打工居無定所，警方搜尋多日始終未能發現，直到本月十八日，警方發現父母騎乘機車出現在永康地區，以車追人終於尋獲父母二人，男嬰卻不在父母身邊，對於孩子下落，夫妻二人說詞閃爍且明顯不一。

警方動之以情並曉以大義，最終突破兩人心防，坦承孩子已經死亡事實，後續也帶同警方前往新市棄屍地點，最終於中信科大旁潭頂溪排水渠尋獲裝有嬰屍的塑膠袋。據了解，嬰屍被多層塑膠袋包裹，疑是從橋上丟下棄置於大排，男嬰屍體全身發黑，一度以為是泥巴，經查實際卻是屍斑，初步研判已死亡月餘。

十九日上午，男童母親至市立殯儀館指認，一度情緒激動流淚。

而父母在丟棄男嬰時，男嬰是否已死亡也將是檢方認定癥結，檢方十九日下午會同法醫解剖，晚間初步認定男嬰死亡多日且有多處不明傷勢，須待法醫解剖鑑定報告。