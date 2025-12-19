男嬰未按時打疫苗遭關切 突失蹤再現已陳屍排水溝

南部中心／綜合報導

台南一名五個月大的男嬰，因為沒有按時間去打疫苗，被社會局發現列為脆弱家庭，沒想到這一家人今年10月突然失聯，社會局緊急通報協尋，18日晚上警方找到這對父母，才得知男嬰已經身亡，還遭到棄屍在排水溝，警方趕緊打撈，19日也對遺體相驗，要釐清死因。

台南一對男嬰父母失聯兩個月後，警方尋獲卻得知男嬰已經身亡、遭到棄屍。（圖／民視新聞）

檢警會同法醫、還有社會局的社工，來到殯儀館進行相驗，就看到孩子的媽媽，坐在一旁不發一語，台南一名五個月大的男嬰，父母失聯兩個月，警方找到人時，才得知，孩子已經死了，被棄屍在水溝大排，目擊的殯葬業者說，「就是他們要鑑識，我看不出來了，已經都黑黑的、放很久了，在橋下放兩、三個月了」，殯葬業者更直指，父親看起來冷冷的，跟一般的正常人不一樣，在打撈現場也幾乎沒有任何情緒波動。

男嬰母親在殯儀館等待法醫相驗。（圖／民視新聞）

日前台南市社會局接到衛生局通報，發現一名男嬰在出生後沒有依照規定施打疫苗，才發現這個家庭，父母靠打零工為生，有經濟困難，列入脆弱家庭，安排社工定期訪視，沒想到在今年10月中，這戶人家突然失聯，通報警政單位主動協尋，直到這個月18日晚上，警方終於透過車牌順利找到人，但卻只發現父母兩人，詢問男嬰狀況，兩人始終閉口不談，之後突破心防才坦承，男嬰已經身亡。

男嬰家庭被社會局列為脆弱家庭，追蹤訪視聯繫不到人，主動協請警局協尋。（圖／民視新聞）

台南市社會局家防中心主任施清發表示，「本局社福社工接獲脆弱家庭通報後，立即啟動關懷追蹤訪視，但在追蹤訪視過程中，多次無法聯繫到案家，所以主動報請警政協助查訪。」警方根據父親供詞，尋獲男嬰遺體，帶回去相驗，進一步釐清死因。

