男嬰未施打疫苗露饀！ 台南警尋父母驚爆：已遭棄屍

台南市永康區發生一起男嬰死亡，起因為其父母未依規定帶孩子去施打疫苗，台南市社會局多次查訪也找不到人，於是通報警方，警方昨（18日）晚間透過車牌辨識系統找到男嬰的父母，經過一番斡旋，他們才坦言男嬰已經離世，並且棄屍在新市區的一處排水溝。

媒體報導，該名男嬰因出生後未依規定施打疫苗，且父母行蹤不明，社會局多次查訪未果後通報警方協尋。永康分局警方鎖定男嬰父母使用的機車車號，以警政車辨系統追查，終於在昨天晚間7時左右找到該對父母，不過對於男嬰的下落，他們卻是支支吾吾交代不清。

據了解，男嬰父母疑似有中度智能障礙，社會經濟狀況不佳，因居無定所導致社政與警政單位長期無法取得聯繫。警方詢問時，父母最初拒絕透露男嬰下落，現場一度陷入僵局。因男嬰父母本身溝通能力不佳，警方使用溫情關懷攻勢，終於突破心防，二人才坦承男嬰已死亡。

針對這起事件，永康分局證實確有該案，並已報請檢察官指揮依法偵辦中，除偵查不公開外，案涉婦幼兒少案件，無法透露案情內容。

至於男嬰是遭虐死還是病死，或是其他原因死亡，正由檢警調查中。台南地檢署表示，目前全案在司法偵查階段，偵查不公開，案情不便對外說明，檢察官後續將進行相驗，釐清男嬰確切死因及相關責任。

台南市社會局指出，本案後續家防中心持續與警方密切合作，指派兒少保護社工配合蒐集事證，並依法提起獨立告訴，確保兒少權益，目前全案已進入司法調查程序。後續若父母有違反《兒少法》第四十九條情事，社會局將依同法第一百零二條裁處，另社福中心協助案家處理喪葬及其他家庭需求等福利服務。

