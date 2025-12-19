男嬰遭棄屍大排死因成謎 檢方解剖釐清

檢方十九日下午會同法醫解剖釐清男嬰詳細死因。(記者王勗攝)

記者王勗／台南報導

為南市府社會局追蹤的某脆弱家庭，父母於今年十月突然搬家並失聯，警方獲報啟動協尋，本月十八日尋獲父母，卻發現男嬰早已死亡多時。檢方同日下午會同法醫解剖，釐清死亡時間及是否有受虐情形，如有違反兒少法也將即刻啟動司法程序。

該夫妻因未按時為孩子施打疫苗，南市府社會局介入訪視後，將該家庭列為脆弱家庭並持續追蹤，然而十月間夫妻二人突然失聯，社會局也立即通報警方協尋，本月警方以車追人找到夫妻二人，卻得知男嬰已死亡，屍體已經丟棄，警方尋獲嬰屍後也報警檢方指揮調查。

檢方十九日上午相驗並於同日下午會同法醫解剖，欲釐清男童確切死因、有無受虐等。南市府社會局指出，已指派社工人員提供相關協助，現全案已進入司法程序，如發現有違反兒少法情事，也將依法裁處。社福中心也將協助處理喪葬及其他家庭需求。

而本案父母在丟棄男嬰時，男嬰是否已死亡也將是檢方認定癥結，檢方十九日晚間初步認定方姓男嬰死亡多日且有多處不明傷勢，須待法醫解剖鑑定報告與調查其他事證，始得認定明確死因。

同日晚間拘提方男、凌女夫妻，兩人訊後均承認殺人、違反兒少法成年人故意對兒童犯殺人重罪，審酌兩人所涉重罪嫌疑重大且有勾串共犯及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。