男子不滿被潑咖啡竟持彈簧刀行凶 涉殺人未遂起訴

社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導公車變成格鬥場！新北市有一名高齡82歲的老先生，搭公車要前往亞東醫院，但他上車後，不斷在司機旁邊碎碎念，認為對方沒有好好開車，最後，疑似因為司機過站沒停，導致老先生暴怒，猛K司機18拳，外國乘客見狀，想勸架也攔不住阿伯，最後阿伯和司機互告傷害，在地檢署外頭雙雙喊冤。公車停靠路邊，只見裡頭一名白髮蒼蒼的阿伯，不斷朝司機臉部攻擊，一連猛K了18拳，甚至還手腳並用，來個飛踢，結果腳一抬起來，馬上就被司機抱住小腿。阿伯筋骨很軟Q，儘管一隻腳被控制住，還能金雞獨立，繼續使出無影手，完全看不出來他已經高齡82歲，就連幫忙勸架的外國人也拉不動他，難道真的是高手在民間？黃姓乘客vs.員警：「鬧夠了沒？他打我。怎樣？他打我。」警方到場，就算是武林高手，也不敢再囂張下去，只是到底發生什麼事，讓兩為加起來超過140歲的人，火氣這麼大？公車版「拳上」開打！ 82歲伯暴揍司機18拳 遭抱腿反制（圖／民視新聞）民視記者洪巧璇：「當時黃姓乘客就是從新北板橋溪福里，搭上公車要前往亞東醫院，但過程中疑似司機過站卻沒有停車，讓原本就很不開心的乘客，瞬間理智線斷裂。」事發在8號晚間7點多，82歲黃姓阿伯，公車搭到一半，詢問司機，到亞東醫院站了沒，過程中，不斷碎念，認為司機沒有好好開車，但即便公車最後靠站了，阿伯還不下車，繼續對司機飆罵，甚至動手攻擊，雙方互告傷害。記者vs.黃姓乘客：「司機打我，不是我打司機，我懷疑他有吸毒，他開車頭一直晃。」記者vs.林姓司機：「我是要制止他過來打我（會不會覺得很冤枉）會。」公車版「拳上」開打！ 82歲伯暴揍司機18拳 遭抱腿反制（圖／民視新聞）指南客運副理林琪焯：「都只是輕微的擦傷雙方情緒都不佳，乘客就有些不理性的辱罵，雙方就有點肢體上的衝突。」8旬老翁身手矯健，但脾氣卻火爆得很，意外把公車當成格鬥場。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：公車版「拳上」開打！ 82歲伯暴揍司機18拳 遭抱腿反制 更多民視新聞報導口鼻沾白粉騎車自摔 32歲男唾液快篩涉吸安毒被逮傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了館長稱「斬賴清德X頭」下場慘了！今依恐嚇罪起訴 囂張再喊「29字」遭網轟

民視影音 ・ 1 天前 ・ 8