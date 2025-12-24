男子不離菸檳酒臉腫逾2週未消確診下顎牙齦癌

年近六旬陳老伯因為工作應酬緣故，長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹，而且超過兩周仍未癒合，前往雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱門診就醫，檢查後發現口腔內白色疣狀腫塊大小已成長到約三公分，伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，醫師建議立即治療持續追蹤。

邵孔昱醫師指出，經影像檢查及切片化驗，陳老伯確診罹患下顎牙齦癌第二期，下顎牙齦癌是一種口腔癌，患者接受手術治療，回診追蹤時傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能亦正常，而且癌症沒有復發的跡象。即便不幸罹患癌症，在醫護團隊專業與細心的照護下，也得以安心重返生活正軌。

邵孔昱醫師進一步指出，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，菸、酒及檳榔是主要的危險因子，初期症狀為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病，像陳老伯一開始自行前往牙科診所就醫，直到檢查發現這個腫塊不太對勁才轉診診治。口腔癌好發於四十五歲以上，一般以男性居多，初期症狀及疼痛感並不明顯，對說話、飲食不會造成太大影響，因此比較難被發現，容易錯過早期治療的黃金時機。

口腔中有出現超過兩週未癒合潰瘍及不明原因腫塊，甚至在吞嚥、咀嚼上有出現卡卡的情況，以及舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等情況，應盡速就醫尋求專業醫療人員協助。

口腔癌早期（第一、二期）治療五年存活率可達八成以上；但若延誤至晚期（第三、四期），五年存活率下降至三至四成之間。