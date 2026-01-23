男子不願治療毆打澄清醫院中港分院護理師 檢聲請羈押獲准
林姓男子21日凌晨受傷，被送到台中澄清醫院中港分院就醫，他不願治療欲離院，一名男性護理師上前勸阻，卻遭林男揮拳毆打導致腦震盪等傷害。警方獲報到場將林男依法送辦，今天上午將林男解送地檢署，檢方向台中地院聲請羈押獲准。
澄清醫院中港分院21日凌晨4時許發生急診室醫療暴力案件，26歲林姓男受傷就醫，治療過程中疑因情緒不穩，不願繼續接受醫療行為，欲逕自離開，詹姓護理師上前勸導並溝通續留就醫，卻遭林男揮拳毆打受傷。警方獲報抵達並調閱監視器，將林男帶回調查。
台中地檢署今天發布新聞稿，警方23日上午將林男解送地檢署，檢察官訊問後，認為林男涉及醫療法之對醫事人員以強暴方式妨害其執行醫療業務以及刑法的傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向台中地院聲請羈押獲准。
