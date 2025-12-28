男子串流平台會員被儲值到2043年 「申請退費遭拒」傻眼吐：房貸才30年

大陸河南一名男子的愛奇藝會員竟被家人儲值到2043年，想退費遭拒讓他很無奈。（圖／翻攝自微博／法治日報）

大陸知名影音串流平台愛奇藝近期爆出會員制度消費爭議，河南許昌一名黃姓男子整理帳號時，驚見會員資格到期日竟是2043年9月，從2017年使用起就提前購買長達25年的服務；當黃男嘗試申請退費卻遭平台拒絕，讓他傻眼又無奈，忍不住脫口「房貸才30年」。

根據陸媒《法治日報》報導，近日來自河南許昌的黃姓男子指出，自己平時不常看電視劇，愛奇藝帳號大多是家人在使用，直到近日在家休息打開串流平台，出現延續會員的廣告，點進去查看才驚覺自己帳號會員效期竟到2043年。黃男細查發現，他的帳號自2017年起陸續儲值，光是在當年就儲了5次，之後又持續加購，最終會員資格直接買到20多年後。

對此，黃男詢問家人才得知，平台一直推出優惠方案廣告，家人就一口氣替帳號購買多年會員，但他無奈表示，「如果是我自己，絕對不會一次買這麼久，誰知道20年後會變成什麼樣？」甚至直言，「會員25年，我都50多歲了，真的有必要嗎？」、「再怎麼喜歡愛奇藝也不可能充20多年會員，房貸才30年。」

黃男發現問題後，隨即向愛奇藝客服反映，嘗試申請退費。豈料，客服回應未使用的訂單原則上可申請退費，但實際操作卻出現新障礙，最後平台僅同意退還2018年1月2日至4月20日期間、共14筆官方年費訂單，且必須原路退回當年付款的支付帳號；尷尬的是，黃男稱當年支付帳號已停用，如今已成為他人的帳號，若退款就會到陌生人帳戶裡面，而客服仍堅稱目前僅有此一處理方式。

這起消費糾紛今（28）日衝上微博熱搜榜，引發網友熱烈討論。在事件發酵後，愛奇藝方面發文回應，已將相關狀況再次回報專人查核處理中。不過黃男認為，對方只是推諉卸責，問題至今仍未解決。

