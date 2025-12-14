男子交往半年不知真名 前女友控性影像登「5F自拍」判無罪

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子被前女友控將兩人的性影像與個資上傳到這個月被起訴的色情網站「5F自拍」，陳自稱與前女友交往不到半年，也不知道對方的名字，且是和平分手，當下用前女友的手機且經過同意拍攝，不知為何分手4年後才流出影響，台南地方法院因此判無罪。

陳男與前女友2020年4月至7月間交往，曾在新竹市東區興達街一處租屋處拍攝性交影像，其中一段是經女方同意以女方手機拍攝，但檢方另主張，陳男另在自己住處以不詳方式未經同意攝錄，並指2024年11月間，相關影像連同女方照片、姓名，並標註「反差婊」上傳到「5F自拍」供不特定人觀看，女方在台南住處發現後提告。

廣告 廣告

陳男在庭上承認曾與女方發生性行為並拍攝過程，但否認未經同意拍攝或散布，辯稱這些影片都是在女方同意下以女方手機錄製，自己未保留檔案，也未上傳網站。檢方則以影像中手部特徵、床上擺設與棉被圖樣等細節，主張可指向陳男，並稱除陳男外無他人持有。

合議庭勘驗上網2段影像，認為係由不同照片與錄影素材後製組合，其中一段僅見特寫欠缺可比對特徵，難以確認來源。法院並指出，是否未經同意拍攝與是否由陳男上傳，除女方單方指述外欠缺補強證據，也無法排除第三人持有影像後上傳的可能。

法院另採信女方證稱，交往期間陳男不知道她真實姓名，分手時也無爭執糾紛，與網站上傳時以貶抑字眼標示的情況相較，難據此推認陳男是上傳者。法院認檢方舉證未達排除合理懷疑程度，依罪證有疑利於被告的原則判決無罪，可依法上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中台禪寺驚爆性侵醜聞 襌修班男子下藥猥褻師弟重判

轉彎車打方向燈仍吃罰單 竟是停等紅燈時關掉

獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜判刑 追討513萬退休金確定

每年增近千人 流浪律師拚接案無底限

