男子侵入台鐵暖暖站軌道 遭區間車撞擊死亡

新北市 / 綜合報導 新北市蘆洲區17日晚間發生雙屍命案，一對老夫婦，身中多處致命刀傷，被發現時已明顯死亡，至於兩人的獨生子犯案後失聯，被懷疑涉有重嫌，警方展開地毯式搜索，昨(19)日晚間在新北市新莊逮到人，嫌犯落網供稱，長期和父母相處不睦，不滿每個月只有5千塊零用錢，痛下殺手。員警VS.廖姓凶嫌說：「蹲下，不要動，趴下。」員警大聲喝斥，男子立刻收傘，蹲在地上。員警VS.廖姓凶嫌說：「趴下，頭抱好。」男子被警方壓制上銬，因為他，就是蘆洲凶殺案的廖姓凶嫌，空景，事發在18日下午，新北市蘆洲區，一對老夫婦陳屍在住家，發現二人的，是老婦人的妹妹。她邊講電話，邊焦急的不斷轉圈，找鎖匠和警方破門，但一打開門，姐姐和姐夫倒臥血泊中，身上還有30多處刀傷，而犯下凶殺案的，正是老夫婦的兒子。記者VS.廖姓凶嫌說：「會不會過意不去，為什麼要痛下毒手。」雙手雙腳被上銬，帶回警局，眼神十分冷漠，廖姓凶嫌沒有工作，被鄰居視為「啃老族」，但他卻供稱，不滿父母每月只給他5千塊零用錢，和父母大吵後，痛下殺手。附近鄰居說：「聽到吵雜聲音，然後就是有一個年紀比較大的女人喘氣聲，之後就沒有聲音了。」凶嫌17日，涉嫌殺害父母後逃逸，過程中他多次變裝製造斷點，19日在新北市新莊區巷弄落網。蘆洲分局副分局長林子翔說：「他(凶嫌)騎著自己的機車，往三重方向逃逸，把機車停放在三重的市區以後，把凶刀丟棄在置物箱內，再搭乘計程車逃往新莊市區，那至於是不是財務的問題，我們還要再深入釐清。」廖姓老翁，案發當天從宮廟辦完事回家，這一幕成了他的最後身影，夫婦二人和兒子起口角，被一手養大的兒子殺害，但究竟凶嫌犯案動機為何，警方將持續釐清。 原始連結

