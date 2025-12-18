中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

台中市民眾黨議員，江和樹，今天（18日）發生疑似被恐嚇案！有男子到服務處前叫囂，先自稱幫派份子，又說是國民黨員兼小草，有辦法讓議員無法連任！議員不滿被"侵門踏戶"，一怒報案，經過警方調查，男子是身心障礙患者，已被強制送醫治療！





男子侵門踏戶嗆「幫派份子」 台中議員認遭恐嚇質疑動機

台中市民眾黨議員江和樹報案遭恐嚇。

戴眼鏡的男子，侵門踏戶來叫囂，江和樹親自溝通，問為什麼找麻煩？自稱國民黨員，又說也是小草，所以是政治問題嗎？男子又說不是，是議員找人去男子朋友處鬧事，男子來算帳的，可是，議員聽了一頭霧水，哪有這回事？事發在18日將近中午，台中市大里區議員，民眾黨籍、前民眾黨台中市黨部主委，江和樹服務處前，男子來嗆聲，可是講了個超瞎理由，讓江和樹懷疑，男子動機不單純！

台中市民眾黨議員江和樹報案遭恐嚇。還衍生了案外案，是當時江和樹方，報案被恐嚇，員警也盡快抵達現場，但是，議員質疑，面對嫌犯，員警沒有親自把人帶回，而是要嫌犯自行去派出所，結果他沒去騎機車落跑了！警方指出，34歲李姓男子，是身心障礙患者，隨後由家屬帶到派出所，經過衛生所評估後，已被送醫強制治療。江和樹議員堅持提告，等待後續司法處理。





