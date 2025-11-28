男子便祕竟「自己拿長管灌腸」捅破直腸！ 糞水流入腹腔差點沒命

馮啟彥主任提醒，嚴重便秘時切勿自己強行灌腸，否則容易導致直腸破裂，進而釀成腹膜炎。圖／大千醫院提供

苗栗縣一名65歲黃姓男子，長年以來都有便秘的困擾，他靠改變飲食內容也無法改善，所以一直都是用「軟便劑」疏通，三不五時還會自行「灌腸」。日前，黃男改用很長的管子打算「深入灌腸」，但是操作不當，竟捅破了自己的直腸！糞水直接流入他的腹腔，引發嚴重腹膜炎，被送到醫院，醫生馬上幫他開刀動手術，這才保住一命。

苗栗大千醫院外科部主任馮啟彥表示，黃男因嚴重便秘，每天都服用強力軟便劑，但還是無法順暢排便，因此黃男每隔2、3天，就會自行灌腸一次。日前，黃男因連續3天沒有排便，自行灌腸又沒有效果，於是改用更長的管子，打算把瀉藥送進直腸深處灌腸，沒想到此舉引發劇痛，被家人緊急送到大千醫院急診。

廣告 廣告

急診醫師安排黃男進行電腦斷層掃描後赫然發現，在直腸上端處有一個巨大的破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎！外科部主任馮啟彥緊急進行腹腔鏡手術，術中發現直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，有一個直徑兩公分的破洞，研判應是太用力灌腸造成的腸道破裂。而這個破洞也讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎。所幸，病人在接受手術後順利康復，也嚇得直呼：「再也不敢自己隨意灌腸了！」

65歲男性病人因嚴重便秘而自行灌腸，導致直腸破洞（箭頭處），引發腹膜炎。_圖/大千醫院提供

馮啟彥主任說明，便秘是現代人常見的問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。

調整飲食包括

增加膳食纖維，多吃蔬菜、水果、全穀類。

攝取足夠水分，每日飲水約1500到2000毫升。

補充益生菌，促進腸道健康。

培養生活習慣則包含

培養定時排便的習慣。

如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉。

有便意時要立即如廁，不可忍耐。如果上述的方式仍無法改善便秘問題，建議可尋求醫師協助，經醫師評估狀況後安排適合的藥物。若糞便阻塞嚴重時，醫師可能會使用灌腸劑來潤濕和軟化糞便，再以手動移除糞便。

灌腸是在便秘時一種刺激排便的急救方式，但應該在醫師指示下謹慎使用且不宜長期依賴，因為過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，甚至像此次案例引發腸道破裂，導致腹膜炎。

馮啟彥主任提醒民眾，便秘容易引發痔瘡出血及肛門裂傷等問題，務必要與醫師討論適合的治療方式，切勿自己強行灌腸，導致直腸破裂、細菌感染，而發生腹膜炎、敗血症、甚至休克死亡。



回到原文

更多鏡報報導

禾馨怡仁年底結束營運！名醫曾曝「生產數減少」 大票媽媽噴淚：捨不得

太意外！45年捷安特宣布關門「3折清倉」 在地人不捨：已經是地標了

週末高溫上看30度！ 下週又變天「東北季風」要來了