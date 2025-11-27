男子便秘三天兩頭自行灌腸 直腸破裂引發腹膜炎

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）65歲黃姓男子長期便秘每隔2、3天自行灌腸，因力道過猛造成直腸破裂，糞水隨破洞流進腹腔，引發嚴重腹膜炎。醫師提醒，改善便秘應從生活習慣著手，必要時尋求醫師協助。

苗栗縣大千綜合醫院今天表示，案例中的黃姓男子長期受便秘所苦，因飲食控制無法改善，每天都服用強力軟便劑，甚至每隔兩三天無法解便時，就會自行灌腸。

大千醫院指出，黃男日前又因連續3天無法解便而自行灌腸，發現沒有效果，於是改用更長的管子，把瀉藥送入直腸深處灌腸，突然引發劇痛，被家人緊急送至醫院急診，經電腦斷層掃描後發現，男子直腸上端處有巨大破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重腹膜炎。

廣告 廣告

大千醫院外科部主任馮啟彥緊急進行腹腔鏡手術，術中發現破洞位於直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，直徑約2公分，研判應是太用力灌腸造成的腸道破裂，也讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎。所幸黃男術後順利康復，但也嚇得直呼「再也不敢自己隨意灌腸了」。

馮啟彥指出，便秘是現代人常見問題，容易引發痔瘡出血及肛門裂傷等問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手，若仍無法改善便秘問題，最好尋求醫師協助，由醫師評估狀況後安排適合藥物。

他提醒，灌腸是在便秘時一種刺激排便的急救方式，但應在醫師指示下謹慎使用且不宜長期依賴，過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，甚至如此次案例導致直腸破裂、細菌感染，而發生腹膜炎，有引發敗血症甚至休克死亡風險。（編輯：方沛清）1141127