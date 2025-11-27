男子便秘自行灌腸「竟捅破直腸」 糞水溢流腹腔險喪命

一名65歲黃姓男子長期受便秘所苦，日前因連續3天無法排便，便自行以長管將瀉藥送入直腸深處，不料竟捅破直腸，造成糞水流入腹腔引發嚴重腹膜炎，所幸經緊急手術後順利康復。醫師提醒民眾，嚴重便秘時切勿自行強行灌腸，以免發生腸道破裂等嚴重後果。

患者直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處有一個約2公分破洞，導致大量宿便流入腹腔，引發嚴重腹膜炎。 （圖／大千綜合醫院提供）

據大千綜合醫院表示，這名黃姓男子長期便秘問題無法透過飲食控制改善，因此每天服用強力軟便劑，甚至每隔兩、三天無法解便時就會自行灌腸。日前他連續3天無法排便，自行灌腸卻無效果，於是改用更長的管子將瀉藥送入直腸深處，結果突然引發劇痛，被家人緊急送往醫院急診。

廣告 廣告

大千醫院外科部主任馮啟彥為黃男進行腹腔鏡手術，在手術中發現患者直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處有一個直徑約2公分的破洞，研判是太用力灌腸造成腸道破裂，導致大量宿便流入腹腔，引發嚴重腹膜炎。手術後病人順利康復，並表示「再也不敢自己隨意灌腸了」。

馮啟彥主任指出，便秘是現代人常見的問題，改善方式應先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。在飲食調整方面，建議增加膳食纖維，多吃蔬菜、水果及全穀類食物；每日攝取足夠水分，約1500至2000毫升；同時補充益生菌促進腸道健康。

醫師建議培養定時排便習慣；如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉；有便意時應立即如廁，不可忍耐。 （示意圖／Pixabay）

在生活習慣方面，馮主任建議培養定時排便習慣；如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉；有便意時應立即如廁，不可忍耐。若上述方式仍無法改善便秘問題，應尋求醫師協助，由醫師評估後安排適合的藥物治療。

馮啟彥表示，灌腸雖然是便秘時刺激排便的急救方式，但應在醫師指示下謹慎使用，且不宜長期依賴。過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，嚴重時甚至如同黃姓病患般引發腸道破裂，導致腹膜炎。他特別提醒民眾，便秘容易引發痔瘡出血及肛門裂傷等問題，務必與醫師討論適合的治療方式，切勿自行強行灌腸，以免導致直腸破裂、細菌感染，甚至發生腹膜炎、敗血症，嚴重時可能休克死亡。

延伸閱讀

影/未注意地下道限高！高雄貨車硬闖「車斗卡住」解體

陸男星表弟「疑被騙至柬當豬仔」失聯十多天 陸使館介入已獲救

研究證實！短期累積「抗膽鹼藥物」心臟驟停風險增2倍