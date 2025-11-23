男子假借「太乙救苦天尊」靈媒 硬上女信徒、要求「射一輩子」

〔記者陳彩玲／台北報導〕新北市一名柯姓男子假借是「太乙救苦天尊」的靈媒，向被害女子小花(化名)誆騙自己有通靈能力，在小花被迷得團團轉之際，柯男性情大變要求對方幫忙口交、「射一輩子」，否則要將其封鎖，小花擔心沒有靈修將使家裡陷入苦難，乖乖到摩鐵卻遭柯男硬上，事後小花發現遭騙報警，柯男更以鬼神之說，要被害人串供、滅證。法院痛批，柯男態度惡劣，依強制性交罪，判8年徒刑。

去年3月25日，小花擔心家中神龕有沒有主神，會有「無形」入住，在臉書社團詢問家神問題，當時柯男在貼文下留言表示，可以幫忙查詢家神狀況，教導如何認鬼神，後來2人利用通訊軟體聯繫，柯仍自稱有通靈能力，是「太乙救苦天尊」隱藏版靈媒，有開設通靈班，並向小花說誆稱，她家已經沒有家神，只剩地基主及愛吃肉的靈體，要小花一起聽經、唸經，並傳送其他學徒的案例取信對方。

檢警調查，柯男從去年3月底至同年4月初，不斷傳訊給小花稱，「妳家裡有男生的鬼」「妳身上有鬼，妳沒有辦法控制自己」、「妳這個情形就會入魔，入魔就會跳乩」、「你身上有一個小女孩，雙馬尾，沒有戴眼鏡，穿著制服」等語。小花擔心自己被附身、家裡狀況陷入困境，不斷請求柯男帶她修行。

直到去年4月15日，柯男突性情大變，不滿小花不斷問他宗教問題，稱要封鎖對方，並話術指「我們是辦陰的，陰間的神不好惹」，小花得知後擔心自己會出事，為平復柯男心情，答應要幫忙口交，兩人隔天碰面後，柯男原本打算在公園打野砲，但見廁間髒亂改到摩鐵，一進房就命小花脫下衣服，並用手指、情趣用品逗弄對方，接著不顧小花反對，將生殖器插入下體。

小花控訴，她原本只答應幫忙口交，但事發當晚，柯男一直要插入，她很緊張、害怕，當下也因疼痛尖叫，並不斷用手推開，試圖要求停止動作，但柯男身材龐大無法阻止，只能不斷尖叫，沒想到對方不罷手竟還說「看你越痛苦我越興奮」等語；未料，小花幫忙口交後，柯男又情緒失控稱不讓她修行，並屢次口出惡言，才發現自己遭騙，憤而提告。

柯男則辯稱沒有利用宗教脅迫小花發生性行為，都是女方自願，且他要攝錄性行為過程、使用情趣用品，都有事先在電話中徵求對方同意。

新北地院審理後認定，柯男並無宗教背景或有何替人消災解厄的能力，卻不斷主動稱自己具通靈能力且在外開班授課，讓被害人深信不疑，以宗教手段壓制被害人性自主決定權，事後更要被害人協助串供、滅證、撤告，更一度於調解程序中提出毫無誠意的賠償金3600元，考量被告犯後始終否認全部犯行，依強制性交罪，判8年徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

