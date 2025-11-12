「男子假扮病患」闖入診間行凶 名醫江漢聲看診時遭刺傷

社會中心／綜合報導

前輔大校長、名醫江漢聲，看診時碰上假裝病人的嫌犯，拿出預藏的美工刀攻擊，造成他右手腕、左腹部受傷，還好沒有生命危險，警方初步調查，這一名嫌犯，過去曾經檢舉江漢聲挪用公款，可能不滿法院判江漢聲無罪，心生不滿持刀行兇，而他不但在臉書先寫下犯案動機，逮捕時還高喊「沒有正義沒有和平」。

記者vs.輔大醫院醫師江漢「江醫師你有被嚇到嗎謝謝謝謝，傷口還好嗎整個身體都還好嗎謝謝。」受傷的右手緊緊包紮，輔大醫院名醫江漢聲，做完筆錄後，離開派出所，身體似乎還有些微恙。曾姓嫌犯表示「沒有正義沒有和平。」嫌犯移送時，對著鏡頭表達訴求，涉嫌刺傷輔大醫院名醫江漢聲，還透過臉書設定被逮時間，長篇大論寫下犯案動機。內容先闡述自己，並無對「江漢聲」殺人之主觀犯意，強調若江漢聲等人無罪，本人又何罪之有？林口分局副分局長涂增華表示「偵訊後將依殺人未遂恐嚇罪，以及違反醫療法移送。」曾姓嫌犯表示「沒有正義沒有和平。」

男子假扮病患闖診間行凶 名醫江漢聲看診時遭刺傷

名醫江漢聲製作完筆錄離開派出所 面容憔悴表示謝謝外界關心（圖／民視新聞）

被警察帶走，還高喊沒有正義、沒有和平，週二下午兩點半，輔大醫院發生流血事件，輔大肄業的30歲曾姓男子，突然闖入輔大醫院門診，拿出美工刀，劃傷正在看診的名醫江漢聲，遭警方壓制在地。輔大醫院行政副院長龔家騏表示「本院下午發生一件，民眾就醫過程中，持美工刀傷害醫生的事件，在事件發生第一時間，醫院的保全及同仁，即馬上制止該民眾，後續警方到達後，並將該民眾帶回偵訊。」

男子假扮病患闖診間行凶 名醫江漢聲看診時遭刺傷

曾姓嫌犯移送檢方複訊時 還高喊沒有正義沒有和平（圖／民視新聞）

警方初步調查，在醫院裡面大膽持刀攻擊的這名嫌犯，曾檢舉江漢聲挪用公款，他疑似不滿法院判江漢聲無罪，才會心生不滿，假裝病人掛號，進去診間後，沒有任何爭吵，直接拿出美工刀攻擊，造成醫生右手腕刺傷、左腹部擦傷。輔大校長（2024）江漢聲表示「有些學生的家長，一直堅持說還是要有門禁，他們覺得不放心。」75歲的江漢聲，是泌尿科名醫，曾任輔大校長，2018年曾經捲入侵害校產、挪用公款糾紛，但整起案件在2025年，因為罪證不足，獲判無罪。江漢聲急救後，並無生命危險，輔大醫院強調，將配合警方調查，依法追究相關責任，絕不寬貸。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

