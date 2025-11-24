即時中心／温芸萱報導

花蓮昨（23）日上午，一名莊姓男子在住家附近路口，當街潑灑不明液體後點燃，瞬間竄出濃煙大火，嚇壞路過民眾。一名騎士目睹縱火情況立刻報警，警消迅速到場撲滅，所幸火勢未波及民宅與車輛。附近住戶向警方指認嫌犯，莊男見狀徒步逃逸，仍遭警員追捕壓制。據了解，莊男因與母親口角，一時失控把香蕉水引燃在母親車旁。全案依公共危險、恐嚇與毀損等罪送辦。

花蓮昨日上午8時25分，市區一處路口突冒濃煙大火，嚇壞附近居民。民眾目擊，一名男子在路口潑灑不明液體後，竟當街點火，瞬間引發火光，一名騎士剛好經過，見狀立即報警。

警消迅速到場撲滅火勢，所幸火勢未波及一旁民宅與停放車輛，避免更大災害。警方在場蒐證時，附近住戶立即向員警指認這名縱火男子。男子見警方出現立刻徒步逃逸，警方快速追上，當場將人壓制。

經調查，縱火的51歲莊姓男子，疑似與母親發生口角，情緒激動徒步離開。途中發現附近騎樓擺放一罐香蕉水，竟順手拿走，再折返到路口，在其母親車輛旁潑灑並引燃，造成現場火勢瞬間竄升，還順勢折斷母親車子的雨刷洩憤。

莊姓男子發現附近騎樓擺放一罐香蕉水，竟順手拿走，潑灑並引燃。（圖／民視新聞翻攝）

警方指出，莊男使用的香蕉水屬高度易燃液體，一旦點燃極易引發大火，當街縱火已嚴重危害公共安全。所幸警消即時到場控制火勢，並查扣作案用香蕉水作為證物。全案依公共危險、恐嚇及毀損罪嫌移送法辦，詳細犯案動機仍待警方進一步釐清。

莊男還折斷母親車子的雨刷洩憤。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／男子光天化日當街縱火！香蕉水瞬間燃爆路口 原因曝光

