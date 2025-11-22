男子到頭城海邊衝浪 遲未上岸卡在消波塊無生命徵象救起送醫

余姓男子在頭城外澳海邊衝浪，一個多小時仍未上岸友人報案，巡海、消防人員發現卡在消波塊已無生命徵象，余男經拉抬上岸，隨即送往杏和醫院搶救。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

余姓男子二十二日下午在頭城外澳海邊衝浪，至下午四時多，友人發現他下水後，未上岸緊急報案，海巡署及警消獲報前往搜尋，在烏石港北堤消波塊發現余男卡在消波塊，因海況不佳，增加救援難度，直到五時二十五分將已無生命徵象的余男拉抬上岸送醫救治，詳細落溺水原因尚待相關單位釐清。

余姓男子二十二日下午到頭城外澳海邊衝浪，一個多小時仍未上岸，友人緊急報案。宜蘭岸巡獲報，即由巡海人員攜帶救生裝備抵達現場，經尋找後發現衝浪客被卡在烏石港北堤消波塊，警消獲報也趕達現場加入救援，余男面部朝下已無生命徵象，因浪況不佳，致救援難度，搜救人員採長背板及繩索固定後，至下午五時二十五分左右將余男拉抬上岸，隨即送往杏和醫院搶救。