男子北車稱「台鐵出軌」 亂按北捷緊急服務鈴 鐵警火速逮人

男子大鬧台北車站，被站務人員噴辣椒水制止。(資料照，記者郭逸攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午有民眾目擊，一名男子拿著一張紙，寫著「台鐵出軌，請改搭其他交通工具」，還在北捷台北車站內四處跑來跑去，期間還按下緊急服務鈴。站務人員上前制止未果，最終拿出辣椒水噴灑，鐵路警察局警力也隨後趕到，將他逮回派出所。

據悉，這名男子狀況不穩定，員警詢問他按緊急服務鈴要做什麼，他卻喃喃自語、無法正常交談應對。

警方說，由於這名男子拿著「台鐵出軌」紙張，造成民眾恐慌，警方將把他依恐嚇公眾罪嫌送辦。

