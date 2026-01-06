男子北車製造混亂高喊「我會傷人」 北檢起訴前科男求重刑

2025年12月30日，陳姓男子在北車跑來跑去高聲咆哮還四處按警告鈴，警方到場將他壓制。資料照。翻攝自Threads



有多件妨害秩序前科紀錄的陳姓男子，在張文隨機殺人事件後，在台北火車站手持標語大喊「列車出軌」製造混亂，再按下緊急按鈕咆哮「我會傷人」、「現在要去中山站」，台北地檢署認為陳男涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，依法起訴並求處重刑。

去(2025)年12月30日下午，陳男在台北車站地下3樓三鐵共構區廁所內先按下旅客求助鈴，再前往台鐵與台北捷運連通道，手持文件並大喊「因鳳鳴-桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息，製造恐怖情境。

陳男製造混亂後又作勢攻擊台北捷運吳姓副站長及其他旅客，再衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，持續對現場的旅客咆哮：「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」使不特定的搭車民眾見狀心生畏懼，致生危害於公眾安全。

警方獲報火速趕往現場並以現行犯將陳男逮捕移送法辦，台北地檢署內勤檢察官訊問後認為陳男有反覆實施恐嚇同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，法院則認為陳男無羈押的必要性，裁定責付家屬並限制住居。北檢獲悉後立即分案指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官李明哲積極偵辦，並在今(1/6)日偵結起訴。

檢察官認為陳男明知去年12月19日在北車及中山區南西商圈發生張文隨機殺人事件，卻仍前往北車製造恐慌，考量陳男已有多次妨害秩序等前科，卻無法自我克制再度犯案，並造成搭車民眾心生畏懼，建請從重量刑，以示警懲。

