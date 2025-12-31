男子北車高喊「台鐵出軌」遭檢方聲押 法院裁定責付家屬、限制住居

北車12/30有位男子跑來跑去高聲咆哮還四處按警告鈴，警方到場將他壓制。Threads@soulmagicpower授權提供



疑有身心障礙的28歲陳姓男子，昨(12/30)日下午在台北火車站突然情緒失控，不僅亂按警報設備，還手持寫有「台鐵出軌，請改搭其他交通工具」字樣的紙張，在地下3樓「三鐵共構」區域奔跑並高聲叫喊，導致現場旅客恐慌，陳男被逮捕後移送北檢法辦，檢察官以涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，向法院聲請羈押，台北地院今(12/31)日傍晚開羈押庭，認為陳男無羈押的必要性，裁定責付家屬並限制住居。

當陳男昨日被警方移送北檢時，他的雙親一直守候在法警室外，當時恰巧有記者正在守候太子集團弊案移送被告，陳男雙親誤以為媒體要拍他的兒子，陳男父親先是向法警表示他的兒子持有身心障礙手冊，依照國際公約規定不應該揭露其身分，還說他也是記者，詢問守候在外的記者可以隨意拍照嗎。

當法警表示，這是公共空間，記者在採訪區進行採訪，若有疑問可以向上反應時，陳男父親又轉身與記者溝通，表示新聞都已報導了，他的兒子怕被拍照，請記者能不能放過他兒子一馬，現場媒體聽聞後告知是採訪另案，不會拍他的兒子，陳男的父親得知是誤會一場，連忙向記者說謝謝。

警方調查，陳男於昨日下午約2時搭乘捷運板南線抵達台北車站後，隨即在站內觸動消防警報，並多次嘗試按壓其他警報設備，導致警報聲響持續不斷。期間，他情緒激動地在站區內來回跑動，並大聲喊出「我要去中山站」、「不要過來」、「我會傷人喔」等語言，現場氣氛一度緊張。站務人員見狀上前勸阻，但陳男拒絕配合，甚至再次按下多處緊急服務鈴，行為已對其他旅客安全構成威脅。

為了控制局勢，站務人員採取措施，使用辣椒水制止陳男。然而，由於辣椒水的影響，部分現場旅客也受到波及，出現咳嗽、打噴嚏等不適症狀。隨後，鐵路警察局獲報派員到場，將陳男帶回派出所偵訊。

警方表示，陳男當時言行混亂，無法清楚表達行為動機，僅喃喃自語。初步調查顯示，陳男持有「台鐵出軌」字樣的紙張並在公共場所散布相關訊息，其行為已構成恐嚇公眾及危害公共安全之嫌。基於現場證據及其行為對公共秩序造成的嚴重影響，警方依現行犯將其逮捕。

檢察官訊問後認為，陳男涉及《刑法》恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，法院則認為陳男無羈押的必要性，裁定責付家屬並限制住居。

