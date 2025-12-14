男子南下參加廟會迷途 臺西警援助順利踏上旅程

男子南下參加廟會迷途，臺西警援助他順利踏上旅程。(記者劉春生攝）

「警察先生！有民眾好像迷路了，你們可以來幫忙嗎？」日前十二時許，臺西分局臺西派出所接獲民眾報案，副所長許暉昇、警員林冠余獲報立即前往。

警方來到現場，看到一名身穿黃色雨衣、拉著菜籃車的男子，他神情疲憊的蹲坐在路旁，警方上前關心詢問：「先生發生何事？需要幫忙嗎？」男子表示，自己住在桃園縣，聽聞口湖鄉某廟宇有神明慶典，一大早搭車南下要前往參拜，沒想到睡著了竟錯過下車點，一路迷途來到臺西鄉，因人生地不熟只能徒步前往，走累了只能在路旁稍作休息。員警立即拿來飲用水讓他解渴，代為查詢汽車班次，並引導他搭乘正確的公車班次，閒聊時員警得知他盤纏不足，立即自掏腰包資助他搭乘公車車資，並要協助他用膳，六十二歲的男子婉拒警方好意：「警察先生感謝你們的好意，幫我已經很好了，不能再讓你們花錢了！」警方仔細叮嚀他如何搭車，一路要注意安全，男子感激地向員警道別揮著手直說：「我會記住你們的！」

臺西分局肯定臺西所員警熱心為民眾服務，幫助迷途的旅客安全踏上旅程，提醒民眾，外出旅遊一定要注意安全，搭乘公共交通工具要事先查詢班次、停靠地點，勿因一時疏忽發生危險。