男子南苗市場持刀拒捕傷警 中槍不治2民眾傷

嫌犯市場持刀攻擊警員，中槍後送醫不治。（圖：民眾提供）

苗栗市南苗市場今天（4日）上午一名鍾姓男子持刀刺傷員警，引起民眾恐慌，警方到場後鍾姓男子反而持刀要攻擊警員，警方情急開槍擊中嫌犯胸部，朱姓警員頭部也被刺傷。有見義勇為民眾也加入制伏嫌犯行列，結果手被刺傷。消防局也趕到現場將受傷的3人送醫。持刀攻擊警員的鍾姓男子因傷勢嚴重，送醫搶救後不治死亡，另2人傷勢則無大礙。

嫌犯持刀攻擊警員中槍送醫不治，過程引起民眾恐慌。（圖：民眾提供）

警方指出，40歲的鍾姓男子持刀到南苗市場立即引起民眾恐慌，警方接獲報案後，也派警員趕往現場處理。警方到場後與鍾姓男子對峙，由於嫌犯不願將刀放下，反而持刀要攻擊警員，警方先是朝民眾噴辣椒水，但嫌犯又持刀攻擊警員，警方情急朝鍾姓男子連開兩槍，其中1槍擊中嫌犯胸部，但朱姓警員頭部也被砍傷。有見義勇為民眾也協助制服嫌犯手部被劃傷。

受傷的朱姓員警被送醫急救，左額頭有7公分傷口，頭頂有10公分撕裂傷，醫師評估出血量500-1000CC，頭部經縫合手術後，因電腦斷層顯示顱骨有局部骨裂現象，送加護病房觀察，生命跡象穩定。至於中彈的鍾姓男子，在送醫緊急手術後，還是因傷重而不治死亡。

由於事發敏感，檢方案發後也指派專案檢察官進行了解。檢方將在相驗後再釐清整起案發經過，以及警方處理是否有疏失。（彭清仁報導）