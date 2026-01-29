男子參加心靈療癒遭毆喪命 藝識流負責人等4嫌起訴

（中央社記者林長順台北29日電）林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」，因擅自預約試吃月餅，遭藝識流負責人王禹婕夥同胞弟王劭丞等人毆打身亡，北檢今天依傷害致死罪起訴王禹婕等4人。

根據台北地檢署起訴書，王禹婕是位於台北市中山區藝識流國際顧問股份有限公司負責人，她以自我覺察、共修淨化等心靈療癒為號召，經營「藝識流國際身心靈療癒學院」，指定胞弟王劭丞、吳宗儒分別為藝識流營運長、執行長。

檢方調查，被害人林男與林承毅為藝識流最低階的療癒顧問，必須聽從王禹婕、王劭丞、吳宗儒的號令，5人自去年5月起共同居住在藝識流的1、2樓。被害人林男及林承毅只能在1樓活動，未經王禹婕號令，不得擅自至藝識流其他樓層，而被害人等人的飲食乃至如廁時間頻率都要經過王禹婕同意。

檢方查出，王禹婕以被害人於共修期間，積欠藝識流龐大無可計量的諮詢費、會員年費（金卡會員收費新台幣20萬元）為由，要求被害人寫下還款協議，於去年8月間到台北地方法院所屬民間公證人處公證。

另外，王禹婕於被害人不服指令時，會藉著「脈輪淨化」、「消業力」等理由，除親自動手，另指示王劭丞、吳宗儒、林承毅徒手或持棍棒毆打被害人。

檢方表示，王禹婕等4人去年9月26日得知被害人以藝識流名義預約中秋節月餅試吃，因不滿被害人擅自作為，由王禹婕親自或指示王劭丞、吳宗儒、林承毅，自去年9月26日至29日陸續以徒手、棍棒敲擊方式，毆打被害人頭部、四肢及背腰臀部，導致被害人昏迷。

王禹婕等人看到被害人昏迷後，不僅沒送醫，還拍攝被害人影像，並虛構被害人在突破自我課題。直到去年9月29日深夜11時38分左右，4人看到被害人沒有生命跡象，才由王劭丞報警呼叫救護車送往三軍總醫院內湖院區急救，但被害人隨後被宣告不治。

檢警到場採證並相驗，發現被害人臉部、腰部有多處瘀青外傷，且骨瘦如柴，懷疑生前可能遭虐，檢察官去年10月2日指揮警方拘提王禹婕等4人到案，並向法院聲請羈押禁見獲准。

北檢今天偵查終結，依傷害致死罪起訴王禹婕、王劭丞、吳宗儒、林承毅，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。（編輯：蕭博文）1150129