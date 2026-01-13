男子口臭超嚴重差點離婚！醫驚見鼻腔塞滿黴菌球

耳鼻喉科醫師陳亮宇近日在臉書粉專分享一起特殊案例。一名男性患者長期飽受嚴重口臭困擾，儘管每日認真刷牙並使用漱口水，口中異味問題依然無法獲得改善。這個問題不僅影響他的日常社交，更嚴重影響到家庭生活，妻子因無法忍受其口臭問題，甚至一度考慮離婚。

面對婚姻危機，該名男子趕緊到診所尋求協助。陳亮宇醫師為他進行內視鏡檢查後發現，男子的鼻腔內竟然長滿白色黴菌球，這正是造成口腔異味的真正元凶。經過手術清除黴菌球並配合藥物治療後，困擾已久的口臭問題終於獲得明顯改善，也成功挽回了瀕臨破裂的夫妻關係。

耳鼻喉科醫師陳世璽說明，這種狀況稱為黴菌性鼻竇炎，簡單來說就是鼻竇裡面發霉生菇。台灣屬於海島型氣候，環境濕度較高，空氣中可能含有黴菌。正常情況下，吸入的黴菌會被鼻腔清潔功能與免疫系統清除。但當鼻腔清潔功能不佳或免疫系統失調時，就會產生黴菌性鼻竇炎。若免疫功能嚴重低下，感染可能擴散至眼睛或顱內，造成嚴重併發症，甚至危及生命。

陳亮宇醫師提醒，造成口臭的原因並非單一，臨床上最常見的可分為三大類別。第一是牙齒問題，若口腔清潔習慣不佳，出現牙周病或牙結石，細菌滋生就容易產生異味。第二是腸胃問題，胃食道逆流或腸胃消化不良的患者，打嗝湧出的氣體可能伴隨酸臭味。第三則是鼻子問題，患有鼻塞或鼻竇炎的人，因長期使用嘴巴呼吸，導致口水變得乾燥黏稠，進而產生異味。

醫師強調，若口臭問題長期存在，即使勤於刷牙漱口仍無法改善，應盡早就醫檢查，找出真正原因並對症治療。及時就醫不僅能避免延誤治療時機，更能防止口臭問題影響個人健康與人際關係。

