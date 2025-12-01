男子台中等公車月台踩空骨折 一審認定市府須賠30萬元

身穿白色上衣的邱先生提著行李箱，2024年4月13日到台中火車站一樓公車轉運中心C月台候車，卻突然一腳踩空摔倒在車道上，其他民眾趕緊上前關心，並且揮手提醒進站公車改道。邱男受傷骨折，向台中市交通局請求國賠54萬多元，台中地院一審認定月台標線不清、照明不足判賠30萬，全案仍可上訴。

台中地方法院行政庭長黃玉琪說明，「被告未盡養護巡查的義務，致現場光線不足、標線褪色，其管理顯然有欠缺，且與原告受傷有因果關係，應負國家賠償的責任。」

廣告 廣告

實際回到現場，公車候車月台與車道有20公分高低落差，事隔1年半月台緣石黃色標線依舊灰色斑駁不清，周圍照明燈具僅部分開啟，搭車民眾也覺得很危險。

搭車民眾黃女士表示，「要特別小心啦，你不注意你就會摔了。」

搭車民眾李先生說道，「現在的光線，白天跟晚上的一個反光，這樣子覺得也是比較暗啦。」

台中市交通局訴訟抗辯，月台東西兩側有自然光源，事發為下午1時日照充足，邱男是沒注意落差跌倒。台中地院勘驗監視器與現場狀況，認定標線與法規規範黃色18號色號差距甚大，幾乎與車道顏色相同，平均照度也未達設計標準，台中市府應負8成責任，傷者未注意前方路況則負2成責任。

傷者委任律師王政涵回應，「目前傷勢是復原的還好，但主要就是邱先生是計程車司機，那這件事情也影響到他的生計，所以我們感謝法院做出這個公正的判決。」

邱男委任律師感謝法院公正判決，認為主管機關對公共設施維護不力。台中市交通局表示，公車轉運中心皆有例行性維護，月台照度容易受天候因素影響，未來將加強巡檢滾動調整。

更多公視新聞網報導

店家拒門口設公車站牌試圖拔除 台中市府：已觸法將提告

