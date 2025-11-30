男子台61線雲林路段衝撞防撞車 (圖)

在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀

Carture 車勢文化 ・ 21 小時前