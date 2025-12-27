男子呼吸衰竭確診過敏性肺炎 醫揭「穿廉價羽絨衣」害的

近期大陸一名男子因長時間穿著廉價且破損的羽絨衣，竟發生呼吸衰竭，就醫確診是過敏性肺炎。（示意圖／Pixabay）

大陸福建近日傳出一起罕見病例，有一名男子因出現呼吸困難就醫，檢查發現血氧飽和度僅剩85%，並已發生呼吸衰竭，最終被診斷為「過敏性肺炎」。醫師進一步追查才發現，患者病因竟與長時間穿著破損的廉價羽絨服有關。

根據陸媒《紅星新聞》報導，福建一名男子連續4個星期、每日穿著羽絨衣超過12小時，而他身上的羽絨衣是從網路購買的低價商品，內襯已有破損，只要稍微活動，羽絨纖維便不斷從縫線處飄散。近日男子突然感到呼吸困難，就醫檢查才知道血氧飽和度剩85%，甚至早就發生呼吸衰竭，被確診為過敏性肺炎。

醫師細問下才知道男子長時間穿著廉價且破損的羽絨衣，進一步說明，羽絨中含有微小蛋白顆粒，若長期被吸入肺泡，即便原本並非過敏體質，也可能誘發免疫反應，進而攻擊肺組織，醫學上俗稱為「羽絨肺」。患者過敏性肺炎的狀況，就是因為羽絨衣導致。

有專家提醒，若在特定穿著或環境後出現持續乾咳、活動後氣喘、胸悶等症狀，且在離開該環境後有所緩解，應高度警覺並儘速就醫。日常穿著羽絨服也應保持室內空氣流通，並定期在通風處晾曬、輕拍衣物，避免羽絨纖維累積。

至於如何正確選購羽絨服飾，蘇州大學紡織與服裝工程學院教授盧業虎建議，消費者可留意是否符合國家標準、絨子含量、充絨量與蓬鬆度等指標。過去也有專家指出，保暖並非單靠「填得多」，而是需在材質、密度與外層防鑽絨面料之間取得平衡，才能兼顧安全與保暖效果。

