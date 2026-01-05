男子和老婆吵架後胸口「撕裂」了！醫警告：這類人是冬季高危險族群

生活中心／唐家興報導

胸口「撕裂」了！主動脈剝離這種「撕裂感」並非形容詞，而是血管真的在求救！ （示意圖／翻攝自pixabay）

孩子成績下降竟差點要了爸爸的命！一名男子與妻子激烈爭吵後，胸口突發「撕裂」劇痛，送醫發現主動脈竟整條撕裂達40公分，醫界警告「高血壓」族群在冬季及情緒波動時，極易誘發死亡率極高的主動脈剝離。

【父教訓兒氣炸！胸口驚傳「撕裂聲」左腳沒知覺】

近日，有網友分享：浙江一名王先生（化名）日前聚餐回家，發現孩子成績大幅滑落，當場與妻子發生激烈爭執。沒想到吵到一半，王先生突感胸口傳來一陣「像是被硬生生撕開」的劇痛，隨即全身冒冷汗，甚至左腳瞬間失去知覺。

緊急送醫後，經醫師診斷為極其兇險的「B型主動脈剝離」。浙江省人民醫院血管外科主任醫師盧惟欽發現，王先生體內的主動脈從左鎖骨一路「撕裂」到左髂動脈，長度驚達40公分！

【血壓飆破血管！台灣名醫揭：這感覺像被背後捅一刀】

這種「撕裂感」並非形容詞，而是血管真的在求救！針對此類案例，台灣台大醫院與北榮心臟外科醫療團隊也曾多次示警，主動脈剝離發作時，痛感通常是「瞬間爆發」，與心肌梗塞的壓迫感不同，這是一種如刀割、撕裂般的劇痛。

台北榮總心臟外科教授施俊哲曾指出，這種痛感會隨著血管剝離的延伸「跑來跑去」。王先生之所以左腳沒知覺，正是因為剝離的血管內膜阻塞了血流，若不即時處理，隨時會導致器官壞死、大出血甚至猝死。

【搶救殺手病！微創支架「拆彈」保命】

由於王先生的血管剝離範圍極廣，醫院立即啟動綠色通道。醫療團隊採用「腔內介入微創治療」，將覆膜支架精準送入病變位置封住破口。盧惟欽醫師強調，這類微創手術傷口小、速度快，特別適合急性B型剝離患者，能成功從死神手中搶人。

【冬季高危險族群！醫：情緒波動是最後一根稻草】

正值隆冬時節，大夥聚會增多，飲酒、熬夜、飽餐、情緒波動等都可能使血壓驟升，誘發血管危機。台灣心臟科醫師警告，「高血壓」是主動脈剝離最大的危險因子。

1. 血壓失控：長期血壓過高會使血管壁變脆弱。

2. 情緒激動：吵架會讓血壓瞬間飆升，如同水管壓力過載導致爆裂。

3. 低溫誘發：冬季室內外溫差大，血管劇烈收縮，更是發病的高峰期。

冬季是心血管疾病的「魔鬼季節」，氣溫每下降 ，血壓就會隨之波動，這對脆弱的血管來說無疑是巨大的考驗。

要躲過主動脈剝離這個「隱形殺手」，不能只靠運氣。以下結合國內心臟科醫師的建議，為您整理出冬季護心與降險的實戰守則：

【冬季保養心血管：把握「暖、慢、潤」三字訣】

「暖」－溫差比低溫更可怕：許多發病個案是發生在「離開被窩」或「洗完澡出來」的瞬間。建議睡前在床邊備好外衣，起床時先在被窩裡動動手腳，穿好衣服再下床。洗澡時先讓熱水流動增加浴室溫度，避免冷熱劇烈切換。

「慢」－動作放慢不急躁：早上醒來不要立刻彈起，運動前務必做足 10 到 15 分鐘的暖身。台灣國健署也提醒，運動應避開清晨低溫時段，改在陽光充足的下午進行。

「潤」－水分補充不可少：冬季氣候乾燥，加上室內暖氣，血液容易變得黏稠。適時補充溫開水，有助於維持血液循環順暢，減輕心臟負擔。

醫師叮嚀：

主動脈剝離一旦發生，每延遲一小時治療，死亡率就增加1%。「痛、喘、冷、麻」（胸背痛、呼吸喘、冒冷汗、肢體麻）是關鍵警訊，請務必第一時間撥打 119！

