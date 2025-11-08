男子問一句「人妖嗎」遭打！泰男怒脫高跟鞋 信義區上演街頭互毆

即時中心／温芸萱報導

台北市信義區今（8）日凌晨3點50分發生街頭鬥毆事件，警方趕抵現場時糾紛已結束。經了解，陳姓男子與一名泰籍男子因言語衝突發爭執，陳男以泰語詢問對方是否為「人妖」，惹怒泰籍男子，雙方爆發口角並推擠，最終互相攻擊。過程中泰籍男子以高跟鞋砸傷陳男額頭，陳男則揮拳反擊，兩人皆受傷。警方將雙方帶回派出所製作筆錄，因雙方都有提告意願，全案依傷害罪嫌函送偵辦。

今日凌晨3點50分，台北市信義區松壽路16巷口傳出街頭鬥毆事件。警方到場時，衝突已告一段落，雙方皆有受傷情形。經了解，現場為陳姓男子與泰籍男子發生爭執，起因是陳男以泰語詢問對方「是否是人妖」，疑似語氣不當，讓泰籍男子感到被冒犯，2人因此爆發口角並推擠，隨後演變成肢體衝突。

衝突過程中，陳男情緒激動，竟將泰籍男子推倒在地後壓制猛打，現場民眾見狀趕緊上前拉開。泰籍男子不甘示弱，脫下腳上高跟鞋攻擊陳男；陳男後來又揮拳反擊對方，雙方你來我往，直到附近民眾報警才結束這場鬧區「高跟鞋之戰」。警方趕抵現場後，將兩人帶回派出所釐清案情。

經雙方筆錄後，兩人都表示願意提告對方，警方依傷害罪嫌函送信義分局偵查隊續辦。由於事發地點位於信義商圈一帶，不少民眾目擊拍下畫面，警方也將調閱監視器，釐清衝突起因與責任歸屬。

陳男將泰籍男子推倒在地後壓制猛打，現場民眾見狀趕緊上前拉開。（圖／翻攝自kkk._.0831 threads）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

