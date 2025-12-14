男子喜提「900元」蠅頭小利變肥羊 嚐甜頭後被慘噱278倍

丁女在超商取款時遭警方活逮。翻攝畫面

新北市瑞芳警分局昨（13日）逮捕詐騙車手，成功攔阻55歲周姓男子遭詐47萬1500元，不過在此之前，周男已經因為嚐到900元獲利甜頭，被騙25萬20元，直到詐團要求加碼，他仍未察覺受騙，所幸他臨櫃提款時，行員發現異狀，趕緊通報警方，才讓損失沒有擴大，而落網的38歲丁姓女車手被發現另外涉及公共危險及多起詐欺案件，被警方依法送辦。

據了解，周男在今年10月初在臉書接觸到假投資廣告，隨後加入「自得其樂」投資群組，因群組內成員陸續分享獲利截圖及投資心得，讓周男深信不疑，在月底依炸完指示下載「萬通Plus」股票投資APP。

詐團還以「加入送獎金」作為誘餌，刻意安排首次出金及讓周男在為花費半分半毫的情況下及成功領取900元「獲利」，後續又在系統內生成「假獎金」，但當周男申請出金2萬8000元時，遭客服告知「帳戶金額不足」，需補繳25萬元後才能正常出金。

丁女除了本案外，另被查出涉及其他詐欺及公共危險案件，遭警方依法送辦。翻攝畫面

由於第一次成功出金的甜頭，讓周男並未起疑，甚至詐團還安排「專人面交」，雙方在本月7日晚間6點多，相約在基隆暖暖區某超商面交，當時1名自稱投資公司客服的中年婦女現身，由周男當面交付25萬20元款項，當下周男仍深信是「合法投資交割」。

不料詐團食髓知味，成功騙取25萬元後，隨即要求周男加碼投資47萬1500元，當時周男仍未察覺異狀，反而覺得ATM提款過慢，改至平溪區農會臨櫃提款，幸好行員發現有異，立即通報家屬及警方，才讓周男沒有擴大損失。

警方也成立專案小組，與周男配合誘捕，雙方約定昨日下午4點在基隆暖暖區某超商面交，果然當場查獲前來取款的丁女，並查扣偽造的「碩元投資有限公司」合約書、工作證等證物，而丁女除了本案外，令被查出涉及公共危險及其他多項詐欺案件，被警方依法移送基隆地檢署偵辦。



