男子喝咖啡喝到鉛中毒！醫警告「這種保溫瓶」最危險 別再用鋼刷洗

張先生是位節儉的上班族，同一個保溫瓶用了10幾年捨不得換，每天裝咖啡帶去公司；某天開車上班途中，突然精神恍惚，在沒踩煞車的情況下直接撞路邊護欄。送醫檢查發現大腦皮質萎縮、嚴重貧血，血色素只有正常值的一半，腎功能也明顯異常。追查後才發現似乎就是久用未換的保溫瓶內層早已千瘡百孔、佈滿刮痕和鏽蝕，長期釋出的鉛溶入咖啡中造成慢性鉛中毒。



保溫杯內層破損不可用 小心溶出重金屬



根據食藥署說明，合格的304或316不鏽鋼保溫瓶在正常使用屬相當安全，這類材質不會因為冷熱溫度或酸鹼值而溶出有害物質。多半有真正的危機來自來路不明的保溫瓶及保溫瓶的不當使用與保養，急診專科呂慧君醫師指出，當內層出現刮痕、裂紋或生鏽時，原本穩定的不鏽鋼結構遭到破壞，若保溫瓶材質不佳或含有鉛等重金屬，加上長時間盛裝酸性飲品如咖啡，就可能導致重金屬溶出。

許多人清洗保溫瓶時會因為清潔乾淨而使用鋼刷用力刷洗，反而把內層塗層完全破壞，這種受損的保溫瓶持續使用等同每天都在喝重金屬水。呂慧君醫師表示，若長期飲用含鉛飲品會對神經系統與腎臟造成不可逆的傷害，可能出現疲勞、味覺改變、貧血、腦部退化等症狀，嚴重時甚至危及性命。



正確清潔很重要 注意更換時機不要省



保溫瓶的安全使用首重日常維護，呂慧君醫師提醒，牛奶、豆漿等含蛋白質飲品在常溫環境下容易孳生細菌，這類飲品最好在2小時內喝完，不建議裝入保溫瓶中。而咖啡與茶雖然可以裝在保溫瓶中，但單寧酸含量高容易在杯壁形成汙垢，若清洗不徹底，累積的髒污對健康威脅更大。

食藥署建議，使用中性洗潔劑搭配軟毛刷具來清潔保溫瓶，千萬不要使用鋼刷或粗糙菜瓜布。此外，即使只裝水也要徹底清洗，因為就口飲用會引入細菌，這些細菌會在瓶內形成生物膜；清洗時務必拆下矽膠墊圈單獨刷洗，洗完後要完全晾乾再組裝。保溫瓶一旦出現內層刮痕、生鏽、裂痕或凹陷，就代表結構已經受損，應該立即更換。節儉固然是美德，但當保溫瓶出現安全疑慮時，繼續使用帶來的健康風險小心反而遠超過購買新品的花費。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：motionelements）

